13:38 | 10.07.2020

AGORA DIRECT: Wirtschafts- und Finanztermine vom 10.7.20

Börse geschlossen:

– Argentinien – Unabhängigkeitstag Ratingeinstufungen:

Fitch – Italien

Fitch – Malta Japan

01:50 Erzeugerpreise Jun.20

01:50 Geldmenge Jun.20 Deutschland – Mitglied der EU

08:00 Bauhauptgewerbe Apr.20 Frankreich – Mitglied der EU

08:45 Industrieproduktion Mai.20 Global

10:00 monatl. IEA-Ölmarktbericht Italien – Mitglied der EU

10:00 Industrieproduktion Mai.20 Griechenland – Mitglied der EU

11:00 verbraucherpreise Jun.20 Portugal – Mitglied der EU

12:00 verbraucherpreise Jun.20 Grossbritannien – Nation of Commonwealth

15:30 Frühindikatoren Mai.20 USA

14:30 Erzeugerpreise Jun.20

21:30 wöchentl. Commitments of Traders Report Kanada – Nation of Commonwealth

14:30 Erwerbstätigenzahl Jun.20

14:30 Arbeitslosenquote Jun.20 MARKTRELEVANTE UNTERNEHMENSTERMINE

ab 02:00 Subaru Co Ltd Quartalszahlen

ab 02:00 Yaskawa Electric Corp. Quartalszahlen

ab 06:00 Dividendenabschläge Hormel Foods Corp.

ab 07:00 ABG Sundal Collier ASA Quartalszahlen

ab 07:00 EMS-CHEMIE AG Quartalszahlen

ab 07:00 Entra ASA Quartalszahlen

ab 07:00 Fred.Olsen Energy ASA Quartalszahlen

ab 07:00 NORDWEST Handel AG Quartalszahlen

ab 07:00 Norwegian Property A/S Quartalszahlen

ab 07:00 Q-Free ASA Quartalszahlen

ab 10:00 Hornbach Holding AG & Co.KGaA Hauptversammlung