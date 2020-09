13:09 | 10.09.2020

AGORA DIRECT: Wirtschafts- und Finanztermine vom 10.9.20

Grossbritannien – Nation of Commonwealth

01:01 Hauspreissaldo Aug.20

15:30 Frühindikatoren Jul.20 Japan

01:50 Kernaufträge Maschinenbau Jul.20 Australien – Nation of Commonwealth

03:00 Inflationsumfrage Aug.20 Deutschland – EU-Mitglied

08:00 Bauhauptgewerbe Jun.20

08:00 Insolvenzen, 1.Halbjahr 2020 Frankreich – EU-Mitglied

08:45 Industrieproduktion Jul.20 Italien – EU-Mitglied

10:00 Industrieproduktion Jul.20 Griechenland – EU-Mitglied

11:00 Arbeitslosenquote Jun.20

11:00 Verbraucherpreise Aug.20 Polen – EU-Mitglied

12:00 Verbraucherpreise Aug.20 Europäische Union (EU)

13:45 EZB-Zinsentscheidung

13:45 EZB-Kaufvolumen des EU-Anleihekaufprogramms

14:30 EZB-Pressekonferenz

19:00 Bankenkonferenz mit EZB-Präsidentin USA

14:30 wöchentl. Erstanträge Arbeitslosenhilfe

14:30 Erzeugerpreise Aug.20

16:00 Lagerbestände Großhandel Jul.20

16:30 wöchentl. US-Erdgasmarktbericht MARKTRELEVANTE UNTERNEHMENSTERMINE

ab 06:00 Dividendenabschläge Automatic Data Processing Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge Block H. & R. Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge Citrix Systems Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge Nasdaq Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge Textron Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge Williams Cos.Inc

ab 07:00 2G Energy AG Quartalszahlen

ab 07:00 creditshelf AG Quartalszahlen

ab 07:00 Francotyp-Postalia Holding AG Quartalszahlen

ab 07:00 Knorr-Bremse AG Quartalszahlen

ab 07:00 Media and Games Invest PLC Quartalszahlen

ab 07:00 PharmaSGP Holding SE Inhaber-Aktien o.N. Quartalszahlen

ab 07:00 publity AG Quartalszahlen

ab 10:00 Accentro Real Estate AG Analystenveranstaltung

ab 10:00 Baumot Group AG Hauptversammlung

ab 10:00 Coreo AG Analystenveranstaltung

ab 10:00 EYEMAXX Real Estate AG Analystenveranstaltung

ab 10:00 PharmaSGP Holding SE Inhaber-Aktien o.N. Telefonkonferenz

ab 10:00 Rheinmetall AG Analystenveranstaltung

ab 10:00 Siemens AG Analystenveranstaltung