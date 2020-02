12:54 | 12.02.2020

AGORA DIRECT: Wirtschafts- und Finanztermine vom 12.2.20

Börse geschlossen:

– Japan – Nationalfeiertag

– Katar – Sporttag Australien – Nation of Commonwealth

00:30 Verbrauchervertrauen Feb.20 Japan

00:50 Geldmenge M2 Jan.20

07:00 Werkzeugmaschinenaufträge Jan.20 Neuseeland – Nation of Commonwealth

02:00 Zinsentscheidung Niederlande – Mitglied der EU

06:30 Verbraucherpreise Jan.20 Schweden – Mitglied der EU

09:30 Zinsentscheidung u. Weiteres Europäische Union (EU)

11:00 Industrieproduktion Dez.19 Deutschland – Mitglied der EU

11:30 Aukt./Versteigerung v. Staatsanleihen Österreich – Mitglied der EU

12:30 monatl. OPEC Ölmarktbericht Grossbritannien – Nation of Commonwealth

15:30 Frühindikatoren Dez.19 USA

13:00 wöchentl. US-Hypothekenanträge

14:30 Rede Philadelphias Fedpräsidenten

16:00 Anhörung des FedChefs durch den Senatbankenausschuss

16:30 wöchentl. US- Ölmarktbericht

20:00 Haushaltssaldo Jan.20 MARKTRELEVANTE UNTERNEHMENSTERMINE

ab 01:00 CyberArk Software Ltd. Quartalszahlen

ab 01:00 Scorpio Tankers Inc. Quartalszahlen

ab 06:00 Dividendenabschläge Archer Daniels Midland Co.

ab 06:00 Dividendenabschläge Entergy Corp.

ab 06:00 Dividendenabschläge Invesco Ltd.

ab 06:00 Dividendenabschläge ResMed Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge TJX Companies Inc.

ab 07:00 Ahold Delhaize Quartalszahlen

ab 07:00 ABN Amro Quartalszahlen

ab 07:00 AerCap Holdings N.V. Quartalszahlen

ab 07:00 Akzo Nobel Quartalszahlen Quartalszahlen

ab 07:00 Alkermes PLC Quartalszahlen

ab 07:00 Altice Quartalszahlen

ab 07:00 BAWAG Quartalszahlen

ab 07:00 Euronext Quartalszahlen

ab 07:00 Globant S.A. Quartalszahlen

ab 07:00 Heineken Quartalszahlen

ab 07:00 Jenoptik Quartalszahlen

ab 07:00 Kering Quartalszahlen

ab 07:00 Norma Group Quartalszahlen

ab 07:00 Storebrand Quartalszahlen

ab 07:00 Unibail-Rodamco-Westfield Quartalszahlen

ab 10:00 CECONOMY AG Hauptversammlung

ab 10:00 DATAGROUP SE Analystenveranstaltung

ab 10:00 Daimler AG Analystenveranstaltung

ab 10:00 Siemens Healthineers Hauptversammlung

ab 10:00 Stabilus S.A. Hauptversammlung

ab 13:30 Aaron’s Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Allete Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Ameren Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 AMN Healthcare Services Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Applied Materials Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Arch Coal Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Arista Networks Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Avon Products Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 BGC Partners Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Bloomin’ Brands Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Blucora Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Chart Industries Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Chemours Co. Quartalszahlen

ab 13:30 Cisco Systems Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 CME Group Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Covanta Holding Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 EPAM Systems Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 EQM Midstream Partners L.P. Quartalszahlen

ab 13:30 EQT Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 First Indust.Realty Trust Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 GasLog Ltd. Quartalszahlen

ab 13:30 Generac Holdings Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Hudson Pacific Properties Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Huntington Ingalls Industrie Quartalszahlen

ab 13:30 Incyte Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 Insight Enterprises Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Invitation Homes Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 IQVIA Holdings Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Iron Mountain Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Lincoln Electric Holdings Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 LogMeIn Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Magnachip Semiconductor Quartalszahlen

ab 13:30 Marathon Oil Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 MGM Growth Properties LLC Quartalszahlen

ab 13:30 Moody’s Quartalszahlen

ab 13:30 NetApp Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Nu Skin Enterprises Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 NVIDIA Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 Pool Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 PPL Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 Six Flags Entertainment Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 SPX Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 SS&C Technologies Holdings Quartalszahlen

ab 13:30 STAG Industrial Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Stewart Information Serv.Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 Tempur Sealy International Inc Quartalszahlen

ab 13:30 The Coca-Cola Co. Quartalszahlen

ab 13:30 Tradeweb Markets Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Trex Co. Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Trinet Group Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Tripadvisor Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Triton International Limited Quartalszahlen

ab 13:30 USG Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 Vulcan Materials Co. Quartalszahlen

ab 13:30 Watsco Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 West Pharmaceutic.Services Inc Quartalszahlen

ab 13:30 Western Gas Partners L.P. Quartalszahlen

ab 13:30 William Lyon Homes Quartalszahlen

ab 13:30 XPO Logistics Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Zebra Technologies Corp. Quartalszahlen