13:12 | 13.02.2020

AGORA DIRECT: Wirtschafts- und Finanztermine vom 13.2.20

Börse geschlossen:

keine Termin bekannt Japan

00:50 Erzeugerpreise Jan.20 Australien – Nation of Commonwealth

01:00 Inflationserwartungen Jan.20

01:15 Rede des RBA-Gouverneurs Lowe Grossbritannien – Nation of Commonwealth

06:01 Hauspreissaldo Jan.20 Frankreich – Mitglied der EU

07:30 Arbeitslosenquote 4.Quartal 2019 Deutschland – Mitglied der EU

08:00 Insolvenzen Nov.19

08:00 Verbraucherpreise Jan.20 Europäische Union (EU)

09:30 Rede des EZB-Ratsmitgliedes de Cos

10:00 monatl. IEA-Ölmarktbericht

11:00 EU-Konjunkturprognose 2020 USA

14:30 wöchentl. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

14:30 Verbraucherpreise Jan.20

14:30 Realeinkommen Jan.20

16:30 wöchentl US-Erdgasmarktbericht Neuseeland – Nation of Commonwealth

22:30 Industrieindex Jan.20

22:45 Nahrungsmittelpreise Jan.20 MARKTRELEVANTE UNTERNEHMENSTERMINE

ab 01:00 Alibaba Quartalszahlen

ab 06:00 Dividendenabschläge Allergan PLC

ab 06:00 Dividendenabschläge Alliance Data Systems Corp.

ab 06:00 Dividendenabschläge Ameriprise Financial Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge AmerisourceBergen Corp.

ab 06:00 Dividendenabschläge Amgen Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge Apartment Inv. & Managem. Co.

ab 06:00 Dividendenabschläge Boeing Co.

ab 06:00 Dividendenabschläge CF Industries Holdings Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge Church & Dwight Co. Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge Cimarex Energy Co.

ab 06:00 Dividendenabschläge Duke Energy Corp.

ab 06:00 Dividendenabschläge Duke Realty Corp.

ab 06:00 Dividendenabschläge Eli Lilly and Company

ab 06:00 Dividendenabschläge J.M. Smucker Co.

ab 06:00 Dividendenabschläge Kroger Co.

ab 06:00 Dividendenabschläge Schwab Corp., Charles

ab 06:00 Dividendenabschläge Siemens Healthineers AG

ab 06:00 Dividendenabschläge Truist Financial Corp.

ab 06:00 Dividendenabschläge VISA Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge WEC Energy Group Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge WestRock Co.

ab 06:00 Dividendenabschläge Yum! Brands, Inc.

ab 07:00 Aegon Quartalszahlen

ab 07:00 Airbus Group Quartalszahlen

ab 07:00 Aurubis Quartalszahlen

ab 07:00 Barclays Quartalszahlen

ab 07:00 Bastei Lübbe AG Quartalszahlen

ab 07:00 Bilfinger Quartalszahlen

ab 07:00 Capgemini Quartalszahlen

ab 07:00 Centrica Quartalszahlen

ab 07:00 Clariant Quartalszahlen

ab 07:00 Cliq Digital AG Quartalszahlen

ab 07:00 Coca-Cola HBC AG Quartalszahlen

ab 07:00 Coca-Cola Hellenic Quartalszahlen

ab 07:00 Commerzbank Quartalszahlen

ab 07:00 Credit Suisse Quartalszahlen

ab 07:00 Deutsche Konsum REIT-AG Quartalszahlen

ab 07:00 DSM Quartalszahlen

ab 07:00 Fraport Verkehrszahlen Jan.20

ab 07:00 KBC Group Quartalszahlen

ab 07:00 Legrand Quartalszahlen

ab 07:00 Linde Quartalszahlen

ab 07:00 METRO AG Quartalszahlen

ab 07:00 Nestle Quartalszahlen

ab 07:00 Orange Quartalszahlen

ab 07:00 Pernod Ricard Quartalszahlen

ab 07:00 Rexel Quartalszahlen

ab 07:00 RIB Software SE Quartalszahlen

ab 07:00 Takeway.com Quartalszahlen

ab 07:00 ThyssenKrupp AG Quartalszahlen

ab 07:00 Vivendi Quartalszahlen

ab 07:00 Yandex N.V. Quartalszahlen

ab 07:00 Zurich Insurance Group Quartalszahlen

ab 10:00 Linde PLC Analystenveranstaltung

ab 10:00 OHB SE Analystenveranstaltung

ab 10:00 ThyssenKrupp AG Telefonkonferenz

ab 10:00 Voltabox AG Analystenveranstaltung

ab 13:30 American Axle & Mfg Hldgs Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 American International Group Quartalszahlen

ab 13:30 BorgWarner Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Cadence Design Systems Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Choice Hotels Intl Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Cognex Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 Duke Energy Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 Expedia Quartalszahlen

ab 13:30 First American Financial Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 Hawaiian Electric Industr.Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Huntsman Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 Kraft Heinz Quartalszahlen

ab 13:30 Liberty Global Quartalszahlen

ab 13:30 Mattel Quartalszahlen

ab 13:30 Mercer International Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Mohawk Industries Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Moody’s Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 MRC Global Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Newell Brands Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 NVIDIA Corporation Quartalszahlen

ab 13:30 Olympic Steel Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Pepsico Quartalszahlen

ab 13:30 PBF Energy Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Republic Services Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Ryder System Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Sonoco Products Co. Quartalszahlen

ab 13:30 TreeHouse Foods Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Under Armour Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Wabco Holdings Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Waste Management Inc. (Del.) Quartalszahlen

ab 13:30 Zoetis Inc. Quartalszahlen