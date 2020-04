11:55 | 15.04.2020

AGORA DIRECT: Wirtschafts- und Finanztermine vom 15.4.20

Börse geschlossen:

– Israel – relig.Pessach

– Thailand – relig. Neujahrsfest Neuseeland – Nation of Commonwealth

00:45 Nahrungsmittelpreise Mar.20 Australien – Nation of Commonwealth

02:30 Verbrauchervertrauen Apr.20 Deutschland – Mitglied der EU

06:00 Bundeswirtschaftsminister Bericht Apr.20

11:30 Versteigerung von Staatsanleihen Frankreich – Mitglied der EU

08:45 Verbraucherpreise Mar.20 Spanien – Mitglied der EU

09:00 Verbraucherpreise Mar.20 Polen – Mitglied der EU

10:00 Verbraucherpreise Mar.20 Italien – Mitglied der EU

10:00 Verbraucherpreise Mar.20 Global

10:00 IEA-Bericht zum Ölmarkt Mar.20

16:00 Weltbank u. IWF Onlinepressekonferenz USA

13:00 wöchentl. US-Hypothekenanträge

14:30 Einzelhandelsumsatz Mar.20

14:30 Empire State Manufacturing Index Apr.20

15:15 Kapazitätsauslastung Mar.20

15:15 Industrieproduktion Mar.20

16:00 Lagerbestände Feb.20

16:00 Hausmarktindex Apr.20

16:30 wöchentl. US-Ölmarktbericht

18:30 Rede von Atlantas Fedpräsidenten

20:00 wöchentl. US-Beige Book

22:00 Nettokapitalzuflüsse Feb.20 Kanada – Nation of Commonwealth

16:00 Zinsentscheidung MARKTRELEVANTE UNTERNEHMENSTERMINE

ab 06:00 Dividendenabschläge EOG Resources Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge PNC Financial Services Group

ab 06:00 Temenos Group AG Quartalszahlen

ab 07:00 ASML Holding N.V. Quartalszahlen

ab 07:00 Fraport AG Verkehrszahlen Mar.20

ab 07:30 TomTom N.V. Quartalszahlen

ab 08:00 Atlassian Corporation PLC Quartalszahlen

ab 10:00 Kudelski AG Hauptversammlung

ab 10:00 Sulzer AG Hauptversammlung

ab 12:00 UnitedHealth Group Quartalszahlen

ab 12:45 Bank of America Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 Abbott Laboratories Quartalszahlen

ab 13:30 Alcoa Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 Badger Meter Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Bed Bath & Beyond Quartalszahlen

ab 13:30 Bk of New York MellonCorp.,The Quartalszahlen

ab 13:30 Cohen & Steers Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Crown Holdings Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 ETRADE Financial Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 Goldman Sachs Quartalszahlen

ab 13:30 Kansas City Southern Quartalszahlen

ab 13:30 Kinder Morgan Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Las Vegas Sands Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 Morgan Stanley Quartalszahlen

ab 13:30 PepsiCo Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Pier 1 Imports Inc. (Del.) Quartalszahlen

ab 13:30 Plexus Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 PNC Financial Services Group Quartalszahlen

ab 13:30 PolyOne Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 RLI Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 Signature Bank Quartalszahlen

ab 13:30 SL Green Realty Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 Sleep Number Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 Textron Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 U.S. Bancorp Quartalszahlen

ab 14:00 Citigroup Inc. Quartalszahlen

ab 14:30 Georg Fischer AG Hauptversammlung