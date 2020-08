12:44 | 18.08.2020

AGORA DIRECT: Wirtschafts- und Finanztermine vom 18.8.20

Australien – Nation of Commonwealth

03:30 Notenbanksitzungsprotokoll

18:30 Frühindikatoren Jun.20 Deutschland – EU-Mitglied

08:00 Arbeitsmarktstatistik Q2

08:00 Baugenehmigungen bis Jun.20 USA

14:30 Baugenehmigungen Jul.20

14:30 Baubeginne Jul.20

14:55 wöchentl. US-Redbook

22:30 wöchentl. API Öl-Marktbericht MARKTRELEVANTE UNTERNEHMENSTERMINE

ab 00:30 BHP Group Jahreszahlen

ab 06:00 Dividendenabschläge AFLAC Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge Archer Daniels Midland Co.

ab 06:00 Dividendenabschläge Chevron Corp.

ab 06:00 Dividendenabschläge Consolidated Edison Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge E*TRADE Financial Corp.

ab 06:00 Dividendenabschläge Marathon Petroleum Corp.

ab 06:00 Dividendenabschläge Target Corp.

ab 06:00 Dividendenabschläge Vulcan Materials Co.

ab 06:00 Dividendenabschläge Walgreens Boots Alliance Inc.

ab 07:00 Geberit AG Quartalszahlen

ab 07:00 PSP AG Quartalszahlen

ab 07:00 Fraport AG wöchetl. Verkehrszahlen

ab 07:30 Tele Columbus AG Quartalszahlen

ab 07:30 Zooplus AG Quartalszahlen

ab 08:30 Helma Eigenheimbau AG Quartalszahlen

ab 09:00 Geberit AG Telefonpressekonferenz

ab 12:00 Home Depot Quartalszahlen

ab 13:00 Walmart Quartalszahlen

ab 22:30 Alcon Quartalszahlen