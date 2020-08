12:35 | 19.08.2020

AGORA DIRECT: Wirtschafts- und Finanztermine vom 19.8.20

Börse geschlossen:

VAE – relig. islm. Neujahr Neuseeland – Nation of Commonwealth

00:45 Erzeugerpreise Japan

01:50 Maschinenaufträge Jun.20

01:50 Handelsbilanzsaldo Jul.20 Australien – Nation of Commonwealth

02:30 MI-Frühindikatoren Jun.20 Deutschland – EU-Mitglied

08:00 Industrienauftragsbestandsindex Jun.20 Grossbritannien – Nation of Commonwealth

08:00 Verbraucherpreise Jul.20

08:00 Erzeugerpreise Jul.20

08:00 Einzelhandelspreise Jul.20´ Europäische Union (EU)

10:00 EZB-Leistungsbilanzsaldo Jun.20

11:00 Verbraucherpreise Jul.20 USA

13:00 wöchentl. US-Hypothekenanträge

16:30 wöchentl. US-Ölmarktbericht

20:00 Notenbanksitzungsprotokoll Canada – Nation of Commonwealth

14:30 Verbraucherpreise Jul.20

14:30 Grosshandelsumsatz Jun.20 MARKTRELEVANTE UNTERNEHMENSTERMINE

ab 06:00 Dividendenabschläge Applied Materials Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge CenterPoint Energy Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge Discover Financial Services

ab 06:00 Dividendenabschläge Microsoft Corp.

ab 06:00 Dividendenabschläge Moody’s Corp.

ab 06:00 Dividendenabschläge ResMed Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge Snap-on Inc.

ab 06:45 Zur Rose AG Quartalszahlen

ab 07:00 Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG Quartalszahlen

ab 08:00 A.P. Moller-Maersk A/B Quartalszahlen

ab 08:00 Fortum OYI Quartalszahlen

ab 10:00 Zur Rose AG Pressekonferenz

ab 10:00 Rhön-Klinikum AG Hauptversammlung

ab 10:00 LEG Immobilien AG Hauptversammlung

ab 11:00 Chemieverband VCI Pressekonferenz

ab 13:30 Analog Devices Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Samsonite International Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Nvidia Inc. Quartalszahlen

ab 22:05 Deutsche Börse AG Indizesänderung