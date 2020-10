12:47 | 23.10.2020

AGORA DIRECT: Wirtschafts- und Finanztermine vom 23.10.20

Börse geschlossen:

– Thailand – Nationalefeiertag

– Ungarn – Tag der Republik Ratingergebnisse:

Fitch – Island

Fitch – Niederlande

Moodys – Rumänien

Standard and Poors – EFSF

Standard and Poors – Griechenland

Standard and Poors – Großbritannien

Standard and Poors – Italien Australien – Nation of Commonwealth

00:00 Einkaufsmanagerindex Okt.20

00:00 Dienstleistungsmanagerindex Okt.20 Japan

01:30 Verbraucherpreise Sept.20

02:30 Einkaufsmanagerindex Okt.20

00:00 Dienstleistungsmanagerindex Okt.20 Grossbritannien – Nation of Commonwealth

01:01 GfK-Verbrauchervertrauen Okt.20

08:00 Einzelhandelsumsatz Sept.20

10:30 Einkaufsmanagerindex Okt.20

10:30 Dienstleistungsmanagerindex Okt.20 Deutschland – EU-Mitglied

08:00 Aufträge im Bauhauptgewerbe Aug.20

09:30 Einkaufsmanagerindex Okt.20

09:30 Dienstleistungsmanagerindex Okt.20 Österreich – EU-Mitglied

09:00 Industrieproduktion Aug.20 Frankreich – EU-Mitglied

09:15 Einkaufsmanagerindex Okt.20

09:15 Dienstleistungsmanagerindex Okt.20 Polen – EU-Mitglied

10:00 Arbeitslosenquote Sep.20 Europäische Union (EU)

10:00 Einkaufsmanagerindex Okt.20

10:00 Dienstleistungsmanagerindex Okt.20 Belgien – EU-Mitglied

15:00 Geschäftsklimaindex Okt.20 USA

03:00 TV-Debatte zwischen Biden und Trump

15:45 Markit Einkaufsmanagerindex Okt.20

15:45 Markit Dienstleistungsmanagerindex Okt.20

21:30 wöchentl. Commitments of Traders Report MARKTRELEVANTE UNTERNEHMENSTERMINE

ab 07:00 ABB Quartalszahlen Quartalszahlen

ab 07:00 Air Liquide Quartalszahlen

ab 07:00 ATOSS Software AG Quartalszahlen

ab 07:00 Barclays Quartalszahlen

ab 07:00 BB Biotech AG Quartalszahlen

ab 07:00 Ceconomy Quartalszahlen

ab 07:00 Daimler AG Quartalszahlen

ab 07:00 Electrolux Quartalszahlen

ab 07:00 Faurecia Quartalszahlen

ab 07:00 KWS SAAT SE & Co. KGaA Quartalszahlen

ab 07:00 LSE Quartalszahlen

ab 07:00 Nordea Quartalszahlen

ab 07:00 Norsk Hydro Quartalszahlen

ab 07:00 Renault Quartalszahlen

ab 07:00 Rieter Quartalszahlen

ab 07:00 Schindler Quartalszahlen

ab 07:00 Serviceware SE Quartalszahlen

ab 07:00 Signify Quartalszahlen

ab 10:00 Daimler AG Analystenveranstaltung

ab 13:30 American Express Quartalszahlen