12:43 | 24.11.2020

AGORA DIRECT: Wirtschafts- und Finanztermine vom 24.11.20

Deutschland – EU-Mitglied

08:00 Bruttoinlandsprodukt 3.Quartal 2020

10:00 ifo-Geschäftsklima Nov.20 Frankreich – EU-Mitglied

08:45 Geschäftsklimaindex Nov.20

08:45 Bruttoinlandsprodukt 3.Quartal 2020

08:45 Verbrauchervertrauen Nov.20 Großbritannien – Nation of Commonwealth

12:00 Einzelhandelsumsatz Nov.20 Belgien – EU-Mitglied

15:00 Geschäftsklima Nov.20 USA

14:55 wöchentl. US-Redbook

15:00 Hauspreisindices Sep.20

16:00 Verbrauchervertrauen Conference Board Nov.20

16:00 Richmond Fed Manufacturing Index Nov.20

22:30 wöchentl. API US-Öl Lagerbestände Neuseeland – Nation of Commonwealth

21:00 Finanzstabilitätsbericht MARKTRELEVANTE UNTERNEHMENSTERMINE

ab 06:00 Dividendenabschläge CDW Corp.

ab 06:00 Dividendenabschläge Loews Corp.

ab 06:00 Dividendenabschläge Robert Half International Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge S&P Global Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge Teradyne Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge UBS Group AG

ab 06:00 Dividendenabschläge Yum! Brands, Inc.

ab 07:00 Brockhaus Capital Mgmt AG Namens-Aktien o.N.Quartalszahlen

ab 07:00 CRH Quartalszahlen

ab 07:00 Fabasoft AG Quartalszahlen

ab 07:00 KWS Saat Quartalszahlen

ab 07:00 Rocket Internet SE Quartalszahlen

ab 07:00 S IMMO AG Quartalszahlen

ab 10:00 Akasol AG Analystenveranstaltung

ab 10:00 Brockhaus Capital Mgmt AG Namens-Aktien o.N. Telefonkonferenz

ab 10:00 Energy Recovery Inc. Analystenveranstaltung

ab 10:00 Evotec SE Analystenveranstaltung

ab 10:00 Kon. KPN N.V. Analystenveranstaltung

ab 10:00 MEDION AG Hauptversammlung

ab 10:00 Rheinmetall AG Analystenveranstaltung

ab 10:00 STRATEC SE Analystenveranstaltung

ab 10:00 SÜSS MicroTec SE Analystenveranstaltung

ab 10:00 VMware Inc. Analystenveranstaltung

ab 10:00 Vonovia SE Analystenveranstaltung

ab 13:30 Analog Devices Quartalszahlen

ab 13:30 Autodesk Quartalszahlen

ab 13:30 Best Buy Quartalszahlen

ab 13:30 Dell Quartalszahlen

ab 13:30 HP Inc.Quartalszahlen