13:37 | 27.12.2019

AGORA DIRECT: Wirtschafts- und Finanztermine vom 27.12.19

Börse geschlossen:

– Ungarn – öffentl. Feiertag Ratingeinstufungen:

– keine Termine bekannt TERMINBÖRSEN-EUREX

Grosser Verfallstag -Dreifacher Hexensabbat –

12:00 Futures STOXX-Familie

12:00 Optionen STOXX-Familie

13:00 DAX Future

13:00 DAX Optionen

13:00 TecDAX Optionen

13:00 TecDAX Future

17:20 Aktienoptionen Schweiz

17:30 Aktienoptionen

21:15 von US Termingeschäften Japan

00:30 Arbeitslosenquote Nov.19

00:30 Verbraucherpreise Großraum Tokio Dez.19

00:50 Einzelhandelsumsatz Nov.19

00:50 Industrieproduktion Nov.19 Australien – Nation of Commonwealth

06:30 Rohstoffpreise Nov.19 Spanien – Mitglied der EU

09:00 Einzelhandelsumsatz Nov.19 Europäische Union (EU)

10:00 EZB Wirtschaftsbericht Schweiz

10:00 CS-Konjunkturerwartungen Nov.19 Grossbritannien – Mitglied der EU / Nation of Commonwealth

10:30 Hypothekengenehmigungen Nov.19 USA

16:30 wöchentl. US-Erdgasmarktbericht

17:00 wöchentl. US-Ölmarktbericht MARKTRELEVANTE UNTERNEHMENSTERMINE

ab 06:00 Dividendenabschläge Sempra Energy