12:16 | 28.08.2020

AGORA DIRECT: Wirtschafts- und Finanztermine vom 28.8.20

Börse geschlossen:

– Pakistan – relig. islam. Neujahr Ratingeinstufungen:

Fitch – Irland

Fitch – Norwegen

Moody’s – EFSF

Moody’s – ESM

Standard and Poors – Bosnien-Herzegowina

Standard and Poors – Dänemark Japan

01:30 Tokio Verbraucherpreise Aug.20 Österreich – EU-Mitglied

09:00 Bruttoinlandsprodukt 2. Quartal 2020 Deutschland – EU-Mitglied

08:00 GfK-Verbrauchervertrauen Sep.20

08:00 Ex- u. Importpreise Jul.20 Schweiz

09:00 Konjunkturbarometer 2020 Frankreich – EU-Mitglied

08:45 Konsumausgaben Jul.20

08:45 Verbraucherpreise Aug.20

08:45 Erzeugerpreise Jul.20

08:45 Bruttoinlandsprodukt 2. Quartal 2020 Spanien – EU-Mitglied

09:00 Einzelhandelsumsatz Jul.20 Europäische Union (EU)

11:00 Verbrauchervertrauen Aug.20

11:00 Wirtschaftsvertrauen Aug.20 USA

14:30 private Einkommen u. Ausgaben Jul.20

14:30 Konsumausgaben Jul.20

14:30 Handelsbilanz Jul.20

14:30 Lagerbestände Großhandel Jul.20

15:45 Chicago PMI Geschäftsklima Aug.20

16:00 Uni Michigan Verbrauchervertrauen Aug.20

21:30 wöchentl. Commitments of Traders Report Canada – Nation of Commonwealth

14:30 Bruttoinlandsprodukt Jun.20 MARKTRELEVANTE UNTERNEHMENSTERMINE

ab 06:00 Dividendenabschläge Assurant Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge Baxter International Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge CSX Corp.

ab 06:00 Dividendenabschläge Deutsche Post AG

ab 06:00 Dividendenabschläge Dover Corp.

ab 06:00 Dividendenabschläge Fresenius Medical Care KGaA

ab 06:00 Dividendenabschläge Jungheinrich AG

ab 06:00 Dividendenabschläge LANXESS AG

ab 06:00 Dividendenabschläge Newell Brands Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge NIKE Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge Union Pacific Corp.

ab 07:00 capsensixx AG Quartalszahlen

ab 07:00 DEAG Deutsche Entertainment AG Quartalszahlen

ab 07:00 EMS-Chemie Quartalszahlen

ab 07:00 Fabasoft AG Quartalszahlen

ab 07:00 Ferratum Capital FLR 22 Quartalszahlen

ab 07:00 Lang & Schwarz AG Quartalszahlen

ab 07:00 LBBW Quartalszahlen

ab 07:00 MATERNUS-Kliniken AG Quartalszahlen

ab 07:00 Nynomic AG Quartalszahlen

ab 07:00 PARK & Bellheimer AG Quartalszahlen

ab 07:00 SHW Quartalszahlen

ab 07:00 Steinhoff Internatl Hldgs N.V. Quartalszahlen

ab 10:00 Fielmann AG Analystenveranstaltung

ab 10:00 Steinhoff Internatl Hldgs N.V. Hauptversammlung

ab 10:00 Tele Columbus AG Hauptversammlung

ab 10:00 Travel24.com AG Hauptversammlung

ab 10:00 UET Utd Electronic Technol.AG Hauptversammlung