13:11 | 30.01.2020

AGORA DIRECT: Wirtschafts- und Finanztermine vom 30.1.20

Börse geschlossen:

– China – Chunjie Deutschland – Mitglied der EU

08:00 Erwerbstätigenzahl Jan.20

09:55 Arbeitslosenzahlen Jan.20

14:00 Verbraucherpreise Jan.20 Österreich

09:00 Bruttoinlandsprodukt 4.Quartal 2019 Schweiz

09:00 Konjunkturbarometer Jan.20 Italien – Mitglied der EU

10:00 Arbeitslosenquote Dez.19 Belgien – Mitglied der EU

11:00 Arbeitslosenquote Dez.19

15:00 Bruttoinlandsprodukt 4.Quartal 2019 Europäische Union (EU)

11:00 Wirtschaftsstimmung Jan.20

11:00 Geschäftsklima Jan.20

11:00 Verbrauchervertrauen Jan.20

11:00 Industrievertrauen Jan.20

11:00 Dienstleistervertrauen Jan.20

11:00 Arbeitslosenquote Dez.19 Grossbritannien – Mitglied der EU / Nation of Commonwealth

13:00 Zinsentscheidung

13:00 Notenbanksitzungsprotokoll

13:00 Inflationsquartalsbericht USA

14:30 wöchentl. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

14:30 Bruttoinlandsprodukt 4.Quartal 2019

16:30 wöchentl. US-Erdgasmarktbericht MARKTRELEVANTE UNTERNEHMENSTERMINE

ab 00:50 Samsung Corp. Quartalszahlen

ab 01:30 Flex Ltd. Quartalszahlen

ab 06:00 Dividendenabschläge A.O. Smith Corp.

ab 06:00 Dividendenabschläge Alliant Energy Corp.

ab 06:00 Dividendenabschläge ConAgra Brands Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge Fastenal Co.

ab 06:00 Dividendenabschläge Hasbro Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge Jacobs Engineering Group Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge Lamb Weston Holdings Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge Morgan Stanley

ab 06:00 Dividendenabschläge People’s United Financial Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge Pfizer Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge Sodexo S.A.

ab 06:00 Dividendenabschläge Texas Instruments Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge The AES Corp.

ab 07:00 Deutsche Bank AG Bilanzpressekonferenz

ab 07:00 Lyondellbasell Industries NV Quartalszahlen

ab 07:00 DWS Group GmbH & Co. KGaA Jahreszahlen

ab 07:00 F. Hoffmann-La Roche AG Jahreszahlen

ab 07:30 Stora Enso OYJ Jahreszahlen

ab 08:00 Unilever Plc./N.V. Jahreszahlen

ab 08:00 Volvo Trucks A/B Quartalszahlen

ab 08:00 Royal Dutch Shell Plc Quartalszahlen

ab 08:00 BT Group Plc Quartalszahlen

ab 08:00 Diageo Plc Halbjahreszahlen

ab 08:00 Svenska Cellulosa A/B Jahreszahlen

ab 08:00 Hennes & Mauritz A/B Jahreszahlen

ab 08:00 Nintendo Ltd. Neunmonatszahlen

ab 08:30 UPM Kymmene OYJ Jahreszahlen

ab 10:00 DWS Group GmbH & Co. KGaA Analystenveranstaltung

ab 10:00 Rheinmetall AG Analystenveranstaltung

ab 10:00 Vonovia SE Analystenkonferenz

ab 12:55 The Coca-Cola Inc. Quartalszahlen

ab 13:00 United Parcel Service Inc. Quartalszahlen

ab 13:00 Verizon Communications Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Alliance Data Systems Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 Altria Group Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 AmerisourceBergen Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 Amgen Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Apartment Inv. & Managem. Co. Quartalszahlen

ab 13:30 Aptiv PLC Quartalszahlen

ab 13:30 ArcBest Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 Beazer Homes USA Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Biogen Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Blackstone Group Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Briggs & Stratton Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 Camden Property Trust Quartalszahlen

ab 13:30 Changyou.com Ltd. Quartalszahlen

ab 13:30 CMS Energy Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 Danaher Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 DuPont de Nemours Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Edwards Lifesciences Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 Electronic Arts Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Eli Lilly and Co. Quartalszahlen

ab 13:30 Enterprise Prods Partners L.P. Quartalszahlen

ab 13:30 Federated Investors Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 First Merchants Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 Gallagher & Co., Arthur J. Quartalszahlen

ab 13:30 Grainger Inc., W.W. Quartalszahlen

ab 13:30 Hershey Co., The Quartalszahlen

ab 13:30 Honeywell International Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 IDEXX Laboratories Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 International Paper Co. Quartalszahlen

ab 13:30 Kimco Realty Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 Kirby Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 KKR & Co. Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 LPL Financial Holdings Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 M.D.C. Holdings Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Magellan Midstream Partners LP Quartalszahlen

ab 13:30 Marsh & McLennan Cos. Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Matthews International Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 Minerals Technologies Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Mobile Mini Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Murphy Oil Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 National Fuel Gas Co. Quartalszahlen

ab 13:30 National Instruments Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 Northrop Grumman Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 ON Semiconductor Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 Parker-Hannifin Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 PayPal Holdings Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Piper Sandler Companies Quartalszahlen

ab 13:30 Power Integrations Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Proofpoint Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Quest Diagnostics Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 ResMed Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Resolute Forest Products Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Roper Technologies Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Selective Insurance Group Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Sherwin-Williams Co. Quartalszahlen

ab 13:30 Simon Property Group Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Skywest Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Sohu.com Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Spirit Aerosystems Hldgs Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Stifel Financial Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 Thermo Fisher Scientific Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Tractor Supply Co. Quartalszahlen

ab 13:30 USA Truck Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Valero Energy Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 Virtus Investment Partners Inc Quartalszahlen

ab 13:30 Wesco International Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Western Digital Corp. Quartalszahlen

ab 13:30 WestRock Co. Quartalszahlen

ab 13:30 Xcel Energy Inc. Quartalszahlen

ab 22:01 Amazon.com Inc. Quartalszahlen

ab 22:05 Visa Inc. Quartalszahlen