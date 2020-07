12:33 | 07.07.2020

AGORA DIRECT: Wirtschafts- und Finanztermine vom 7.7.20

Börse geschlossen:

– Tansania – Börsenfeiertag Neuseeland – Nation of Commonwealth

00:00 Geschäftsklima 2.Quartal 2020 Australien – Nation of Commonwealth

00:30 Servicesindex Jun.20

06:30 Zinsentscheidung Japan

01:30 Ausgaben privater Haushalte Jun.20

01:30 durchschnittliches Nettoeinkommen Mai.20

07:00 Frühindikatoren Mai.20 Deutschland – Mitglied der EU

08:00 Industrieproduktion Mai.20 Frankreich – Mitglied der EU

08:45 Handelsbilanz Mai.20 Schweiz

09:00 Devisenreserven Jun.20 Grossbritannien – Nation of Commonwealth

09:30 Hauspreisindex Jun.20´ Italien – Mitglied der EU

10:00 Einzelhandelsumsatz Mai.20 USA

14:55 wöchentl. US-Redbook

16:00 Verbrauchervertrauen Jul.20

16:00 JOLTS-Daten – offene Jobs Mai.20

22:30 wöchentl. API-Ölbericht Kanada – Nation of Commonwealth

16:00 Einkaufsmanagerindex Jun.20 MARKTRELEVANTE UNTERNEHMENSTERMINE

ab 06:00 Dividendenabschläge AXA S.A.

ab 06:00 Dividendenabschläge LVMH S.A.

ab 06:00 Dividendenabschläge Quest Diagnostics Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge Roper Technologies Inc.

ab 07:00 Bang & Olufsen A/S Jahreszahlen

ab 07:00 wöchentl. Fraport Verkehrszahlen

ab 08:00 JD Sports Fashion PLC Quartalszahlen

ab 10:00 Delticom Hauptversammlung

ab 10:00 ElringKlinger AG Hauptversammlung

ab 10:00 EnviTec Biogas AG Hauptversammlung

ab 10:00 TAKKT AG Hauptversammlung

ab 10:00 bet-at-home.com AG Hauptversammlung

ab 13:00 Funkwerk AG Hauptversammlung

ab 13:30 Paychex Inc. Quartalszahlen