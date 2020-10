12:44 | 12.10.2020

Helaba – Tagesausblick Aktien: Berichtssaison nimmt Fahrt auf

Der deutsche Aktienmarkt kann sich weiterhin auf hohen Niveau halten. Angesichts durchaus existenter Risikofaktoren und des im Oktober üblichen, saisonalen Musters kann diese Entwicklung durchaus als überraschend beschrieben werden. Zuletzt kletterten die Corona-Neuinfektionszahlen wieder verstärkt. Damit drohen weitere Einschränkungen, welche sich auch in den Unternehmensergebnissen widerspiegeln könnten. Inwieweit dies im abgelaufenen Quartal bereits der Fall war, wird sich zeigen. Ab Dienstag nimmt die Berichtssaison in den USA Fahrt auf. Unter anderem werden dann die Bücher von der Citigroup, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Delta Airlines und Johnson & Johnson geöffnet. Neben den Zahlen gilt es, insbesondere den Ausblicken der Unternehmen Aufmerksamkeit zu schenken. Denn es heißt: An der Börse wird die Zukunft gehandelt.

UNSERE EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Die Risikobereitschaft erscheint weiter ungebrochen, obwohl sich der Eindruck aufdrängt, dass ausreichend Gründe vorhanden sind, um eine etwas defensivere Positionierung zu rechtfertigen. Inwieweit die beginnende Berichtssaison für eine Neubewertung sorgen wird, bleibt abzuwarten. Unter charttechnischen Gesichtspunkten ist die Frage zu klären, ob ein Richtungswechsel auf kurz- und mittelfristiger Zeitebene vollzogen wird. Die beiden zur Beurteilung relevanten Averages zeigen derzeit noch Richtung Süden.