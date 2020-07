12:25 | 27.07.2020

Helaba – Tagesausblick Aktien: DAX: Abwärtsrisiken dominieren

Lange Zeit wurden die von der Corona-Pandemie verursachten, wirtschaftlichen Folgen von den Märkten ausgeblendet. Dies änderte sich am Freitag. Zunächst drückten die wieder zunehmenden US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf das Sentiment. Hinzu kommt, dass in den USA mittlerweile mehr als vier Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert sind. An drei aufeinanderfolgenden Tagen waren mehr als 1.100 Corona-Todesfälle zu beklagen. Aber auch aus anderen Ländern sind beunruhigende Entwicklungen zu vermelden. In Australien kam es zu einem neuen Rekord bei den vom Virus verursachten Todesfällen. Auch der Handelsstreit zwischen den USA und China könnte sich wieder verschärfen, insbesondere nach den gegenseitigen Konsulat-Schließungen. Besonders wäre wohl die zuletzt haussierende Technologiebranche betroffen. Fragezeichen stehen auch noch hinter den EU-Gipfelbeschlüssen. Laut der Einschätzung von EVP-Präsident Weber ist es keinesfalls sicher, dass die Ergebnisse über Finanzhilfen und den langfristigen Finanzplan im Europäischen Parlament mehrheitsfähig sein werden. In dieser Woche werden erneut die auf der Agenda stehenden Quartalsberichte von Interesse sein. Hierzulande werden die Bücher unter anderem von SAP, BASF, Deutsche Bank, Deutsche Börse, FME, HeidelbergCement, VW, Fresenius und Linde geöffnet. In den USA wird dies beispielsweise bei Beyond Meat, Pfizer, Ebay, 3M, Altria, Amgen, Mc Donald’s, Starbucks, Boeing, GE, LAM Research, Amazon.com, Cigna, Electronic Arts, Ford Motor, Google, Procter Gamble, Yum! Brands, Caterpillar, Chevron, Colgate-Palmolive und Weyerhaeuser der Fall sein. Am Mittwoch wird die Fed über ihren geldpolitischen Kurs entscheiden. Auch der Goldpreis bleibt im Fokus, nachdem am Freitag die 1.900er-Marke erstmals seit September 2011 wieder übersprungen wurde. Aktuell baut das Edelmetall die Gewinne aus und notiert auf einem neuen Allzeithoch.

Charttechnik

In der vergangen Woche ist dem DAX etwas gelungen, was nicht häufig zu beobachten ist: Sowohl auf Tages- als auch auf Wochenbasis wurden dem „Gravestone Doji“ sehr nahe kommende Candles ausgebildet. Das, wie der Name schon vermuten lässt, negative Signal wurde umgehend im kurzen Zeitfenster bestätigt. Nun gilt es abzuwarten, ob dies auch auf längerfristiger Basis der Fall sein wird. Bemerkenswert ist zudem, dass der deutsche Leitindex erneut nicht in der Lage war, die linearen Regressionslinien (13.169 weekly und 13.329 daily) zu überwinden. Damit wiederholte sich wie erwartet, das bereits seit sechs Wochen zu beobachtende Muster. Hinzu kommt, dass die Unterstützung bei 12.986 durchbrochen wurde. Insofern ist das Risiko für eine Expansion des laufenden Rücksetzers durchaus vorhanden. Weitere Unterstützungen lassen sich bei 12.788, 12.752, (Retracement), 12.675 (Fractal Average) 12.689 (21-Tagelinie), 12.572 (Fibonacci-Level) und 12.487/12.481 (Value-Zone) definieren.