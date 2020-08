12:46 | 17.08.2020

Helaba – Tagesausblick Aktien: DAX: Abwärtsrisiken höher zu gewichten

Für den DAX ging es am Freitag deutlicher abwärts. Letztendlich kann unterstellt werden, dass auf dem erreichten Kursniveau bereits sehr viel positive Erwartung eingepreist wurde, so dass es neuer Impulse bedarf um die zuletzt vollzogene Aufwärtsbewegung mit neuem Momentum zu unterlegen. Insgesamt ist das Bewertungsniveau des Aktienmarktes keineswegs günstig. Dies mag auch der Grund sein, warum institutionelle Investoren bei steigenden Kursen verstärkt Short-Positionen aufgebaut haben, während das Kaufinteresse privater Anleger weiterhin vorhanden ist. die Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie bleiben auch in dieser Woche ein Marktthema. Hierzulande hat sich die Steigerungsrate bei den Neuinfektionen etwas abgeschwächt. Die Sorgen über eine mögliche zweite Welle und den potenziellen Folgen für die Wirtschaft bleiben dominant. Zuletzt wurden Medienberichte bekannt, dass große Namen Interesse an Staatshilfen haben. Um wen es sich genau handelt, abgesehen von Lufthansa und TUI, wurde nicht bekannt. Vermutlich zählen Firmen aus der Reise- und Tourismusbranche, Logistik und Teile der Industrie dazu. Mit Blick auf die USA steht weiter die Frage im Raum, ob und wann ein mögliches Corona-Hilfspaket auf den Weg gebracht wird. Auch wird es spannend zu sehen sein, ob sich die Gemüter im Zwist zwischen den USA und China beruhigen. Zuletzt zog die US-Regierung eine positive Zwischenbilanz des im Januar unterzeichneten Handelsabkommens mit China. Am Samstag stand erstmals die halbjährliche Überprüfung des “Phase 1”-Abkommens hinsichtlich seiner Umsetzung an.

Charttechnik

Regelmäßig berichten wir über die Chartkonstellation des DAX auf Tagesbasis. Heute soll der Fokus auf das wöchentliche Zeitfenster gerichtet werden. Interessant ist, dass der deutsche Leitindex nach dem Rutsch unter die auf das März-Tief zurückgehende lineare Regression (13.298) zu Monatsbeginn, nicht mehr in der Lage war, an diese heranzulaufen. Vielmehr zeigt das ausgebildete „Spinning Top“ dass das Aufwärts-Momentum nachlässt und damit die Gefahr, dass es zu einem deutlicheren Rücksetzer kommt, größer wird. Für diese These spricht auch, dass der Kaleidoscope-Indikator unterhalb seines Triggers notiert. In der Vergangenheit waren derartige Signale häufig recht zuverlässig. Bei 12.725 ist die Aufwärtsbehelfslinie der letzten Anstiegsbewegung zu finden. Weitere markante Level lassen sich bei 12.612 und 12.512 Punkten definieren. Sollten letztgenannten Marken durchbrochen werden, würden die Supports bei 12.224 und 12.091 relevant.