13:00 | 08.04.2020

Helaba – Tagesausblick Aktien: DAX: Bullenfalle?

Der DAX startete mit überraschend deutlichen Kursgewinnen in die neue Handelswoche. Dies war insbesondere der Tatsache geschuldet, dass sich die durch das Coronavirus verursachten Neuinfektions- und Todesfallraten zuletzt vor allen in den stark betroffenen Ländern Italien, Spanien und Frankreich zurückbildeten. Auch in der Schweiz und in Deutschland haben sich die Zuwachsraten verlangsamt. In anderen Ländern wie den USA und Japan steigen die Raten hingegen weiter. Letztgenannte erwägen laut Medienberichten die Verhängung des Ausnahmezustandes für sechs Monate. Das Angstbarometer, der V-DAX, ging gestern auf 46,79 nach 47,30 am Freitag zurück. Damit hat sich der Vola-Index seit dem am 16. März markierten Hoch halbiert. An anderer Stelle überwiegen weiterhin die Negativmeldungen. Beispielsweise gab BMW bekannt, dass die Autoproduktion in Europa und den USA wegen der Corona-Krise fast zwei Wochen länger als bisher geplant unterbrochen werden soll. Bezogen auf den Gesamtmarkt, standen gestern 658 Gewinnern 180 Verlierer gegenüber. In den USA stehen u.a. die Zahlen von Delta Airlines zur Veröffentlichung an. Der DAX wird heute etwas schwächer in den Handel starten nachdem der Dow Jones gestern einen zwischenzeitlichen Gewinn von 983 Punkten wieder vollständig abgab.

Charttechnik

Der laufende Aufwärtsimpuls ist prozentual beeindruckend, allerdings wird diese Bewegung von widersprüchlichen Signalen, insbesondere von einem steigenden V-DAX und deutlich unterdurchschnittlichen Handelsumsätzen begleitet. Spannend ist zudem, dass gestern einerseits die vom 11. auf den 12. März entstandene Kurslücke geschlossen und andererseits eine Tageskerze in Form eines „Spinning Tops“ ausgebildet wurde. Lohnenswert erscheint der Blick auf die Ausdehnungsmuster vergangener Bärenmarktrallys. Bis zum Jahr 1929 zurückgehend kam es immer wieder zu Rallys welche mit einem Umfang von rund 30 Prozent Kurssteigerung einhergingen. In sieben Fällen fielen die Kurse im Anschluss so deutlich, dass neue Lows folgten. Aktuell hat der DAX ausgehend vom Tief bei 8.255 Zählern eine vergleichbare Kursstrecke zurückgelegt. Nicht zuletzt deshalb versprechen die kommenden Tage und Wochen aus charttechnischer Sicht sehr spannend zu werden. Unterstützungen sind bei 10.269, 10.252, 10.169 (144-Wochen-Regressionskanal), 9.957 (55-Tage- Moving-Adaptive) und 9.855 (200er Extension) zu finden. Auf der Oberseite wirken die Marken bei 10.314 (Struktur), 10.371 (Retracement), 10.380 (Gap) und der Cluster bei 10.563/10.569 als Widerstände.