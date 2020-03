13:56 | 24.03.2020

Helaba – Tagesausblick Aktien: DAX: Entspannungsanzeichen

Die Entwicklungen rund um die Corona-Krise geben weiterhin den Ton an den Märkten an. Typisch für ausgeprägte Abwärtstrends ist, dass Zwischenerholungen meist von kurzer Dauer sind. Der letzte Aufwärtsimpuls am Freitag war zudem vom großen Verfall an der Eurex begünstigt. Mittlerweile werden im Zusammenhang mit der Corona-Krise zunehmend Zahlen bekannt. So geht eine Schätzung des ifo-Instituts davon aus, dass die Corona-Krise Deutschland 729 Milliarden Euro kosten könnte. Die Bundesregierung rechnet mit einem Wirtschaftsminus in Höhe von fünf Prozent. Auch die Kauflaune der Verbraucher im Euro-Raum hat sich im März verschlechtert, jedoch nicht so stark wie befürchtet. Indes hat das Bundeskabinett ein beispielloses Hilfspaket beschlossen. Der Bund wird sich dafür in diesem Jahr mit der Rekordsumme von rund 156 Milliarden Euro neu verschulden. Darüber hinaus stehen die Notenbanken im Fokus. Gestern betonte das EZB-Ratsmitglied, Ignazio Visco, dass die EZB die Maßnahmen zur Bekämpfung der Folgen durch Corona noch ausweiten könnte. Beispielsweise könnte die Größe des Anleiheprogramms erhöht oder die Zusammensetzung und Dauer geändert werden sagte er. Carlos Costa (EZB) schlug vor, über Coronabonds mit sehr langer Laufzeit nachzudenken. Diese sollten dann vom ESM aufgelegt werden. In den USA sorgte das Hickhack im Kongress über das Corona-Milliarden-Hilfspaket (dieses ist vorerst gescheitert) für Abgabedruck am Aktienmarkt. An der NYSE hatte sich die Stimmung nur kurzfristig verbessert, nachdem die Fed angekündigt hatte, weitere Ankäufe von Staatsanleihen und Hypothekenpapieren im großen Stil durchzuführen.

Charttechnik

Aus charttechnischer Sicht können mit Blick auf den DAX positive Aspekte ausgemacht werden. Gestern war der deutsche Leitindex in der Lage, einen Rutsch unter den markanten Cluster-Support bei 8.705 und die Unterstützung bei 8.631 Zählern abwenden. Auch können steigende Tiefs bei den Tageskerzen und ein sich leicht aufhellendes Bild beim langfristigen MACD beobachtet werden. Im weiteren Verlauf werden die Barrieren in Form des 576-Wochen-Fractal-Average (9.225) und der unteren Begrenzung eines auf das Jahr 2011 zurückgehenden Regressionskanals (9.274) von großer Bedeutung sein. Ob es gelingen wird, diese Marken nachhaltig zu überwinden ist aktuell fraglich. Insbesondere nachdem gestern am deutschen Gesamtmarkt lediglich 222 Aktien zulegten während 605 Verluste verbuchten. Das Abwärtsvolumen war mehr als viermal höher als das bei den Gewinnern.