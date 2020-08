12:43 | 19.08.2020

Helaba – Tagesausblick Aktien: DAX: Gut behauptet

Der DAX hat nach anfänglichen Kursrückgängen zwischenzeitlich zugelegt und die Marke von 13.000 Punkten zeitweise übersprungen. Der Index schloss letztlich aber 0,3 % tiefer bei 12.881 Punkten. Die unter Spekulanten beliebte Aktie des insolventen Zahlungsabwicklers Wirecard führte den DAX mit einem Plus von 6,2 % an. Erneut gefragt waren die Anteilsscheine von Covestro (+2,7 %), was mit der Zuversicht des Kunststoffherstellers über ein robustes drittes Quartal zu begründen ist. Fundamentale Impulse gab es nicht. Die US-Bauzahlen sind im Rahmen der Erwartungen gestiegen und hatten insofern keinen Einfluss auf das Handelsgeschehen. Auch heute bleibt der Datenkalender ruhig. Das Protokoll der letzten FOMC-Sitzung sollte aber mit Aufmerksamkeit verfolgt werden. Konjunktursorgen der Notenbanker könnten die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer etwas dämpfen. Insofern halten wir an unserer Erwartungen fest, dass das Potenzial des DAX begrenzt ist. Erste Indikationen lassen auf eine etwas festere Eröffnung schließen.

Charttechnik

Der DAX hat sich zuletzt zwar gut behauptet, insgesamt setzt er aber seine seit Juni zu beobachtende Konsolidierung fort. Dabei hat sich eine charttechnische Dreiecksformation mit den Begrenzungen 13.035 nach oben und 12.543 nach unten gebildet. Klare Hinweise auf einen Ausbruch auf der Ober- oder der Unterseite gibt es vonseiten der technischen Indikatoren nicht. Der RSI ist neutral, der ADX sehr niedrig und weiter nachgebend und das Kursmomentum schwach. Insofern scheint sich der trendlose Handel zunächst fortzusetzen. Kurse oberhalb von 13.035 würden Potenzial bis 13.101 und folgend bis zum letzten Impulshoch vom 21. Juli bei 13.313 eröffnen. Eine erste Unterstützung zeigt sich an der 21-Tagelinie bei 12.810, die gestern einem erneuten Test standgehalten hat. Entscheidend sind aber das Tief vom 30. Juli bei 12.253 sowie die bei 12.211 verlaufende 200-Tagelinie.