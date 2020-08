11:48 | 25.08.2020

Helaba – Tagesausblick Aktien: DAX: Konsolidierung nach oben aufgelöst?

Die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer ist wieder gestiegen. Zwar gibt es zahlreiche Unsicherheitsfaktoren, die eine Korrektur herbeiführen könnten, gestern haben aber Hoffnungen auf eine neue Medikation gegen Covid-19 dominiert und es gab Meldungen, wonach die US-Regierung das Zulassungsverfahren eines Impfstoffes beschleunigen will. Der DAX hat im Vormittagsverlauf die Marke von 13.000 Punkten überschritten. Zum Ende des Börsentages verzeichnete der Leitindex ein Plus von 2,4 %. Besonders gefragt waren die Anteilsscheine von MTU, Deutsche Bank, BASF und Daimler, während Adidas und Vonovia am unteren Ende des DAX rangierten. Der neu in den Leitindex aufgerückte Lieferservice Delivery Hero bildete nach zwischenzeitlichen Gewinnen das Schlusslicht. Heute steht das ifo Geschäftsklima Deutschland im Fokus (siehe „Gut zu wissen“) und nachmittags gibt es in den USA das Verbrauchervertrauen und die Stimmungsumfrage der Fed in Richmond. Alles in allem werden die Konjunktursorgen wohl gedämpft und die Risikobereitschaft erhöht bleiben. Erste Indikationen lassen auf eine freundliche DAX-Eröffnung schließen.

Charttechnik

Der DAX hat zu Beginn der neuen Woche deutliche Kursgewinne erzielt und die Marke von 13.000 Punkten überschritten. Damit wurde auch die obere Begrenzung einer Dreiecksformation durchkreuzt. Nun stellt sich die Frage, ob die seit Wochen zu beobachtende Konsolidierung durch einen Ausbruch nach oben aufgelöst wird. Noch ist es verfrüht, um dies mit „Ja“ zu beantworten, denn dazu müssten noch das Hoch von Mitte August bei 13.101 und das Impulshoch vom 21. Juli bei 13.313 auf Tagesschlusskursbasis überschritten werden. Die Indikatoren im Tageschart lassen Zweifel aufkommen, ob dies so einfach möglich sein wird. Zwar ist das positive Kursmomentum etwas gestiegen, der RSI ist aber neutral und der ADX weiter rückläufig. Insofern gibt es von dieser Seite noch nicht den Hinweis auf einen ausgeprägten Aufwärtsimpuls. Die Wahrscheinlichkeit ist mit dem Anstieg über die Dreiecksformation aber gestiegen.