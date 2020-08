12:54 | 18.08.2020

Helaba – Tagesausblick Aktien: DAX: Potenzial begrenzt

Am deutschen Aktienmarkt ist es zum Wochenstart zu leichten Kursgewinnen gekommen. Zwar bröckelten die Auftaktgewinne zunächst ab, letztlich schloss der DAX aber bei 12.920 Punkten, was einem Tagesplus von knapp 0,2 % entspricht. Der breiter gefasste EuroStoxx50 konnte kaum zulegen. Die Corona-Entwicklung und die Reisebeschränkungen werden mit Sorge betrachtet und dies dürfte auch der Grund für die allgemeine Zurückhaltung der Marktteilnehmer gewesen sein. Auch der Handelskonflikt zwischen den USA und China ist noch nicht vom Tisch. Insofern gibt es derzeit wohl keinen Grund für eine ausgeprägte Risk-On-Stimmung. Das Anstiegspotenzial an den Aktienmärkten sollte begrenzt sein. Der Rückgang des Empire-State-Indexes hat keine großen Spuren hinterlassen und auch die heute anstehenden Bauzahlen dürften nur am Rande interessieren. Erste DAX-Indikationen lassen auf eine leicht höhere Eröffnung schließen.

Charttechnik

Der deutsche Leitindex konsolidiert oberhalb der 21-Tagelinie, die heute bei 12.816 Punkten verläuft. Neben der Tatsache, dass diese annähernd waagerecht verläuft, weist der niedrige ADX auf die trendlose Verfassung des Marktes hin. Der DMI ist daher nicht aussagekräftig und auch andere quantitative Indikatoren geben keine Orientierung. So sinkt der Stochastic unterhalb seiner Signallinie, der MACD dagegen ist dabei, über diese zu steigen. Um Raum nach oben zu eröffnen, müsste der DAX zunächst das Zwischenhoch bei 13.101 Punkten und folgend das Hoch bei 13.319 übersteigen. Hinweise auf eine solche Bewegung gibt es nicht. Auf der Unterseite ist die 21-Tagelinie von Interesse und die Tiefs bei12.517 und 12.253.