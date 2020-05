12:51 | 25.05.2020

Helaba – Tagesausblick Aktien: DAX: Richtungssuche hält an

Am Freitag verabschiedete sich der DAX um 0,1 Prozent höher bei 11.073,87 Zählern aus dem Handel. Das Tagestief wurde bei 10.867,17 Punkten markiert. Bemerkenswert war, dass das Handelsvolumen bei den nachgebenden Titeln rund dreimal höher ausfiel. Nervös zeigten sich Anleger angesichts der Pläne der chinesischen Führung, mit einem sogenannten Sicherheitsgesetz gegen die Demokratie in Hongkong vorzugehen. Darüber hinaus halten sich die Sorgen, dass die Spannungen zwischen den USA und China wieder zunehmen könnten. Am Sonntag hat der chinesische Außenminister Wang Yi Schuldvorwürfe wegen Chinas Umgang mit dem Ausbruch des neuen Coronavirus scharf zurückgewiesen. Die gerichtlichen Klagen in den USA sowie die Forderungen nach Entschädigung durch China bezeichnete er als irrwitzig. Auch fehle eine rechtliche Grundlage. Wie angespannt das Verhältnis zwischen beiden Ländern ist, lässt auch eine weitere Aussage von Wang Yi erahnen. Er sprach davon, dass einige der politischen Kräfte in den USA die Beziehungen zu China als Geisel nähmen und das Verhältnis in Richtung eines neuen Kalten Krieges drängten. Zweifelsohne wird dieses Thema auch in dieser Woche die Märkte beeinflussen. Darüber hinaus bleiben auch das Corona-Virus und die Gefahr einer zweiten Welle im Fokus. Beide Belastungsfaktoren begrenzen wohl das Potenzial auf der Oberseite. Heute startet der DAX freundlich in den Handel. Die Börsen in den USA bleiben feiertagsbedingt geschlossen.

Charttechnik

Eine aus technischer Sicht richtungsweisende Entscheidung steht beim DAX weiterhin aus. Zuletzt schwankte der deutsche Leitindex innerhalb einer Range mit den Begrenzungen bei 10.850 auf der Unter- und 11.235 Punkten auf der Oberseite. Zudem zeigte sich deutlich, welcher Einfluss von den Marken bei 11.025/11.029/11.075/11.089/ 11.124 ausgeht. Auch spielte das Level bei 11.217 (Struktur) eine wichtige Rolle. Ein Ausbruch aus der genannten Range würde einen deutlichen Hinweis auf die weitere Bewegungsrichtung liefern. Bis es soweit ist, gilt es, die Wahrscheinlichkeiten für die eine oder andere Richtung abzuwägen. Zuletzt häufig auftretende, kleine Kerzenkörper, die schwache Umsatzentwicklung bei steigenden Kursen und ein sich auf mehreren Zeitebenen abschwächender MACD legen nahe, das Risiko auf der Unterseite höher zu gewichten. Weitere Supports lassen sich bei 10.820, 10.745, 10.681 und 10.623 Zählern definieren.