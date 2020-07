14:08 | 02.07.2020

Helaba – Tagesausblick Aktien: DAX: Volatil ins zweite Halbjahr

Der DAX ist mit Schwierigkeiten in die zweite Jahreshälfte gestartet. So legte eine Technikpanne des Xetra-Sytems den Börsenhandel für etwa drei Stunden lahm. Anschließend ging es für den deutschen Leitindex bergab. Im Tagesverlauf setzte zunächst eine Erholung ein, der Handel wurde jedoch mit einem Minus von 0,41 % beendet. Während die europäischen PMIs überzeugten und der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes überraschend in den Expansionsbereich gestiegen ist, sorgt die weltweit steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen für Verunsicherung. Dies könnte die Konjunkturerholung negativ beeinflussen. Meldungen zufolge ist der Infektionsanstieg in den USA stärker als während der ersten Welle im April. Insofern ist fraglich, ob die heute anstehenden US-Arbeitsmarktdaten in der Lage sein werden, für eine nachhaltige Stimmungserholung zu sorgen, selbst wenn es im Juni zu einem deutlichen Stellenaufbau gekommen sein sollte. Unserer Einschätzung nach haben die Finanzmärkte bereits viel Positives eskomptiert, sodass die Gefahr einer Korrektur nicht zu unterschätzen ist. Besonders unter Druck stand die Wirecard-Aktie (-25,0 %). Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen ausgeweitet und weitere Razzien vorgenommen. Erste DAX-Indikationen lassen auf eine leicht höhere Eröffnung schließen.

Charttechnik

Derzeit stehen wichtige Haltemarken im Test. Zu nennen ist die Unterstützungslinie des seit März bestehenden Aufwärtstrends, die heute bei 12.294 Punkten verläuft. Zudem wurde gestern die 200-Tagelinie bei 12.155 kurzzeitig unterschritten. Bei einem nachhaltigen Kursrutsch würde sich der Ausblick deutlich getrübt. Das negative Kursmomentum und der nachgebende ADX, der schon seit Tagen darauf hinweist, dass der Aufwärtsimpuls keine Kraft mehr hat, stimmen skeptisch. Die nächsten Unterstützungen sind bei 11.957 und am markanten Tief von Mitte Juni bei 11.709 zu finden. Das erste Kursziel der Korrektur ist allerdings erst bei 11.133 Zählern zu finden. Hier liegt das 38,2 %-Retracement der März-Aufwärtsbewegung.