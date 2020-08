13:25 | 14.08.2020

Helaba – Tagesausblick Aktien: DAX: Warten auf neue Impulse

Nachdem es für den DAX am Dienstag und Mittwoch von 12.800 in der Spitze bis auf 13.100 nach oben ging, beruhigten sich die Marktaktivitäten am Donnerstag spürbar. Letztendlich war ein Abschlag in Höhe von 0,50 Prozent auf 12.993,71 Punkte zu verbuchen. Bestehende Zweifel an der Nachhaltigkeit des zuletzt vollzogenen Aufwärtsimpulses konnten erneut nicht vollständig ausgeräumt werden. Die Spekulationen über ein mögliches US-Corona-Hilfspaket ebbten gestern etwas ab. Das Thema Corona steht unvermindert weiter im Fokus. Hierzulande weisen die Corona-Neuinfektionszahlen wieder eine steigende Tendenz auf, wodurch gleichzeitig auch die Sorgen vor den Folgen einer neuen Welle größer werden. Der Handelsverband HDE warnte vor einer damit verbundenen, sinkenden Kundenfrequenz und zwangsweisen Ladenschließungen. Bereits jetzt befänden sich viele mittelständische Händler am Rande der Insolvenz. In Indien erreichte die Neuinfektionsrate mit 67.000 pro Tag einen neuen Höchstwert. In Russland nahmen die Virus-Infektionen um 5.057 auf 907.758 zu. Auch die Irritationen zwischen den USA und China gilt es nicht aus den Augen zu verlieren. Zuletzt wiederholte der US-Chefdiplomat Pompeo die Warnung vor einer angeblichen Bedrohung durch chinesische Telekommunikationskonzerne. Die gestern veröffentlichten Quartalsergebnisse zogen erwartungsgemäß die Aufmerksamkeit auf sich. Während sich RWE zuversichtlich äußerte, die Deutsche Telekom dank Sprint wuchs musste beispielsweise ThyssenKrupp einen herben Verlust hinnehmen und Nordex ist im Zuge der Corona-Krise tiefer in die roten Zahlen abgerutscht. Heute stehen verhältnismäßig wenige Zahlen zur Veröffentlichung an. Unter anderem wird dies bei Varta, Kloeckner und Hella der Fall sein.

Charttechnik

An dieser Stelle wurde mehrfach auf die unterdurchschnittlichen Handelsumsätze bei steigenden Kursen sowie die insgesamt schwache Trendintensität beim DAX hingewiesen. Entsprechend überrascht es nicht, dass der deutsche Leitindex gestern nicht in der Lage war, die Fibonacci-Projektionsmarke bei 13.049 Zählern auf Schlusskursbasis zu überwinden. Vielmehr kann nicht ausgeschlossen werden, dass aus der Kombination eines Bullish Engulfing Pattern gefolgt von einem Doji, eine temporäre Wendeformation entsteht. Folgt heute eine Abwärtskerze, würde das Muster komplettiert. Supports finden sich bei 12.951, 12.913, 12.862 und 12.797 Zählern. Auf der Oberseite lassen sich Widerstände bei 13.003, 13.049 und 13.012 Punkten definieren.