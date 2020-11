13:04 | 19.11.2020

Helaba – Tagesausblick Aktien: Die Luft ist raus

Nach den Impfstoffhoffnungen der letzten Tage ist etwas Ernüchterung an den Aktienmärkten zurückgekehrt. Zwar hat sich der DAX oberhalb der 13.100er Marke gut behaupten können, zu einem Test der Widerstände im Bereich 13.250 bis 13.300 kam es aber nicht. Es gilt zu berücksichtigen, dass deutsche Standardwerte nicht günstig sind. Im Vergleich zu US-Aktien scheinen sie aber attraktiv zu sein, denn der S&P500 hat auf Basis wichtiger Kennziffern (KGV, KDV, KCV, KBV) den langfristigen Normalbewertungsbereich deutlich überschritten, während sich der DAX noch am oberen Rand dieser fairen Zone befindet. Hoch im Kurs standen die Anteilsscheine der Deutsche Börse nach Bekanntwerden der Übernahme einer Mehrheit an den Finanzdatenanbieter ISS.

UNSERE EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Der DAX konsolidiert unterhalb der Marke von 13.300 Punkten, nachdem ihm dort immer wieder die Luft ausgegangen ist. Zudem sei daran erinnert, dass der DAX inzwischen viel Positives eingepreist hat. Sollte die Hürde im Bereich von 13.250 bis 13.300 Zählern dennoch überwunden werden, wäre der Weg frei bis zum Hoch von Anfang September bei 13.460. Auf Unterstützung trifft der DAX um 13.000 Punkte.