12:01 | 16.03.2021

Helaba – Tagesausblick Aktien: Kein klares Bild

Insgesamt könnte diese Woche spannend werden. Dafür sprechen der große Verfall an den Terminbörsen, das Ende eines großen Gann-Preis- und Zeitzyklus und nicht zuletzt steht die FOMC-Sitzung auf der Agenda. Der Anstieg der Risikoaversion ließ gestern aber die Gewinne abschmelzen. Die jüngst wieder steigenden Inzidenzzahlen

und die für möglich erachtete, dritte Corona-Welle haben ihren Teil dazu beigetragen. Auch das Thema Inflation bleibt im Fokus. Es ist unseres Erachtens weiterhin zu betonen, dass bereits ein ordentliches Maß an positiver Erwartung eingepreist wurde und diese Erwartungen gilt es, nun zu untermauern.

UNSERE EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Auf die steile Ausbruchsbewegung des DAX folgten drei Tageskerzen in Form von Dojis. Diese ergeben eine sogenannte „Tristar-

Doji-Formation“ welche einerseits recht selten auftritt und andererseits, wenn sie vorkommt, häufig Wendeformationen darstellen. In diesem Zusammenhang sei auch nochmals das bereits erwähnte Ende des großen Gann-Preis- und Zeitzyklus hervorgehoben. Ob sich die verschiedenen Aspekte zu einem Ganzen entwickeln, bleibt jedoch

abzuwarten. Supports für den DAX sind bei 14.445, 14.354 und 14.279 Zählern zu finden. Auf der Oberseite wirken die Marken bei 14.542 und 14.639 Punkten als Widerstand.