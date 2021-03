13:08 | 18.03.2021

Helaba – Tagesausblick Aktien: Konsolidierung auf hohem Niveau

Nach dem am Dienstag markierten Rekordhoch des DAX (14.601,79) hielten sich die Marktteilnehmer am Mittwoch, insbesondere im Vorfeld der FOMC-Sitzung, etwas bedeckter. Allerdings trifft die generelle Aussage zum Markt nicht auf alle Branchen gleichermaßen zu. Bereits am Dienstag setzten die Autoaktien zu einem Höhenflug an und dieser wurde gestern insbesondere bei den Anteilsscheinen von Volkswagen eindrucksvoll fortgesetzt. Als das Papier das Hoch von Anfang 2018 (192,46) sowie das Fibonacci-Level bei 192,60 EUR überwunden hatte, führten technische Anschlusskäufe zu einer Beschleunigung der etablierten und sehr steil verlaufenden Bewegung. Insofern überrascht es nicht, dass die Autoaktien erneut einen wesentlichen Anteil an der DAX-Entwicklung hatten. Allerdings sei nochmals an den am Freitag anstehenden großen Verfall an der Terminbörse erinnert. Es kann davon ausgegangen werden, dass durch Short-Eindeckungen die jüngsten Kursbewegungen von BMW und VW begünstigt wurden. Häufig werden die Karten nach einem großen Verfall neu gemischt, auch das Ende eines großen Gann-Preis- und Zeitzyklus (21. März) verspricht Spannung.

UNSERE EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Trotz der Ausbildung des Rekordhochs bei 14.601 Punkten liefert das Chartbild des DAX widersprüchliche Signale. Beispielsweise weist der längerfristige MACD bereits keine steigende Tendenz mehr auf und die Umsatzentwicklung lag zuletzt unterhalb des 21-Tagedurchschnitts. Projektionsmarken auf der Oberseite lassen sich bei 14.639, 14.695, 14.759 und 14.828/33 Zählern definieren. Auf der Unterseite wirken die Marken bei 14.504, 14.445/38, 14.354/34 und 14.279 Punkten als Support.