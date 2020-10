14:05 | 09.10.2020

Helaba – Tagesausblick Aktien: Konsolidierung auf hohem Niveau

Die Aktienmärkte lassen sich derzeit scheinbar durch nichts aus der Ruhe bringen. Vermeintliche Risiken werden ausgeblendet. EZB-Direktorin Schnabel betonte gestern, dass die Börsen anfällig für Kursveränderungen seien. Seitens der Notenbanker schaut man auch sehr genau, ob eine höhere Zahl an faulen Krediten in Folge der Corona-Pandemie die Kreditvergabe einschränkt. Darüber hinaus gilt es zu beachten, dass die Bewertungsniveaus durchaus als ambitioniert beschrieben werden können und möglicherweise auch noch saisonale Aspekte zum Tragen kommen. Der Oktober hat seinen Ruf, einer der schlechtesten Börsenmonate zu sein, nicht ohne Grund. Weiterhin wird auch die US-Wahl ihre Schatten vorauswerfen. Die in Kürze beginnende Berichtssaison verspricht ebenfalls spannend zu werden. Insbesondere die

Ausblicke werden Gehör finden, zumal die Corona-Neuinfektionszahlen wieder deutlich auf dem Vormarsch zu sein scheinen. Die damit einhergehenden Restriktionen,

haben das Potenzial, die Unternehmen vor neue Herausforderungen zu stellen.

UNSERE EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Die Risikoaversion hat zuletzt deutlich abgenommen, was durch die Einengung der Spreads an den Anleihemärkten, aber auch durch den Rückgang des V-DAX von Werten über 30 im September auf mittlerweile 25,25 deutlich wird. An der technischen Beurteilung hat sich indes kaum etwas verändert. Weiterhin steht die Frage im Raum, ob sich der DAX nennenswert nach oben von der 55-Tagelinie (12.886) absetzen kann. Ein markanter Widerstand in Form einer Strukturprojektion ist bei 13.051 Zählern zu finden.