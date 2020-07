12:21 | 23.07.2020

Helaba – Tagesausblick Aktien: Neue Eskalationsstufe im Handelsstreit?

Am Dienstag reagierten die Aktienmärkte infolge der Einigung der EU-Staaten auf das größte Haushalts- und Finanzpaket mit Kursgewinnen. Die euphorische Stimmung – der DAX näherte sich bis auf 480 Punkte seinem Allzeithoch an – verflog jedoch bereits im Tagesverlauf. Am Mittwoch setzten verstärkt Verkäufe ein, so dass die Frage im Raum stand, ob die Marktteilnehmer plötzlich Angst vor der eigenen Courage bekommen haben. Zweifelsohne spielt die Entwicklung rund um Corona weiter eine gewichtige Rolle. In den USA sind den zweiten Tag in Folge mehr als 1.100 Menschen an dem Virus gestorben. In Brasilien wurden binnen Tagesfrist 67.860 Neuinfektionen registriert. Auch über die Verfassung des US-Arbeitsmarktes wird am Markt spekuliert. Laut Moody Analytics könnten schätzungsweise 20 Millionen Arbeitnehmer, welche ihren Job bislang behalten haben, von Gehaltskürzungen und/oder Arbeitszeitkürzungen betroffen sein. Der Handelsstreit zwischen den USA und China scheint zudem neu entfacht zu werden. Denn auf die Schließung von Chinas Konsulat durch die USA in Houston/Texas könnten von chinesischer Seite ähnliche Maßnahmen ergriffen werden. Beide Seiten warfen sich gegenseitig die „Einmischung in innere Angelegenheiten“ und Gesetzesverstöße vor. US-Außenminister machte die Volksrepublik für den Verlust Hunderttausender Arbeitsplätze und den Diebstahl von geistigem Eigentum verantwortlich. Auch das militärische Säbelrasseln nimmt augenscheinlich zu. Heute stehen hierzulande weitere Quartalsergebnisse, beispielsweise bei Covestro, Daimler (endgültig), Adva und Aixtron zur Veröffentlichung an. In den USA werden die Bücher von Intel (im Konsensus wird mit einem EPS in Höhe von 1,11 USD gerechnet, während die Flüsterschätzungen von 1,29 USD ausgehen), Twitter (0,00 vs. 0,01), Amerikan Airlines (-7,56 vs. -8,12), ATT Corp. (0,79 vs. 0,80), Hershey Foods (1,13 vs. 1,06), Skechers (-0,54 vs. -0,49), Skyworks Solutions (1,12 vs. 1,14) und Southwest Airlines (-2,66 vs. -2,55) geöffnet. Der DAX wird heute mit moderaten Kursgewinnen in den Handel starten.

Charttechnik

Wie zuletzt an dieser Stelle vermutet, könnte der DAX ein weiteres Mal an der auf das März-Tief zurückgehenden, linearen Regression (diese verläuft heute bei 13.221 Zählern) scheitern. Damit würde sich das Muster der letzten sechs Wochen wiederholen. Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass am Dienstag eine Tageskerze in Form eines „Gravestone Dojis“ ausgebildet wurde und auf diesen gestern eine Abwärtsbestätigung folgte. Seit geraumer Zeit zur Schwäche tendierende Indikatoren, in Kombination mit einer sich abzeichnenden tertiären Wendeformation, erhöhen insgesamt das Risiko für einen Rücksetzer. Eine erste, beachtenswerte Unterstützung ist bei 13.094 Punkten zu finden. Weitere Supports lassen sich bei 13.065, 13.048, 12.992 und 12.951 definieren.