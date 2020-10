13:15 | 21.10.2020

Helaba – Tagesausblick Aktien: Sorgenfalten werden größer

Die weiter steigenden Corona-Neuinfektionszahlen und die damit ein-hergehenden Restriktionen lassen die Sorgenfalten der Marktteilnehmer größer werden. Unklarheiten in Bezug auf den Brexit trugen ebenfalls zu einer erhöhten Risikoaversion bei. Auch saisonale Aspekte gilt es im Hinterkopf zu behalten. Zur Erinnerung: Der Oktober zählt neben dem September zu den schlechtesten Börsenmonaten. Erneut wird die Quartalsberichtssaison die Blicke auf sich ziehen. Heute werden in den USA die Bücher unter anderem von Tesla Motors, Microsoft, Abbott Laboratories, Align Technology, Biogen, Kinder Morgan, LAM Research, Northern Trust und Whirlpool geöffnet. Hierzulande wird dies beispielsweise bei der Software AG der Fall sein.

UNSERE EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Die Schwächeanzeichen des DAX verstärken sich aus technischer Sicht zunehmend. Hervorzuheben ist der Rutsch unter den vielfach umkämpften 55-Tagedurchschnitt und der bereits negative Tertiärtrend. Zudem wurde das fehlende Momentum auf der Oberseite augenscheinlich. Bezogen auf den Gesamtmarkt fiel gestern das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern mit 1:2 negativ aus. Die Anzahl neuer Hoch vs. neuer Tiefs hielt sich hingegen die Waage. Für den weiteren Verlauf wird es entscheidend sein, ob die bei 12.756 Zählern verlaufende 100-Tagelinie schnell zurückerobert werden kann. Sollte dies nicht gelingen, müsste mit einer Zunahme der Abwärtsdynamik gerechnet werden. Der 200-Tage-EMA (12.403) wäre dann das erste größere Kursziel. Auf dem Weg dorthin sich bei 12.633, 12.583 und 12.510 weitere Support.