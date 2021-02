12:04 | 15.02.2021

Helaba – Tagesausblick Aktien: Treten auf der Stelle

Dem DAX ist es bislang nicht gelungen, sich von der 14.000er Marke zu lösen. Die Ausschläge halten sich sowohl nach oben als auch nach unten in Grenzen. Daran wird sich heute vermutlich nicht viel ändern, denn aufgrund des dünnen Datenkalenders und des Feiertags in den USA dürften die dafür notwendigen Impulse fehlen. Insgesamt scheint die Risikobereitschaft aber nachzulassen. Zwar setzt sich der Trend rückläufiger Corona-Infektionszahlen in Deutschland fort, Sorgen bereiten aber die Mutationen und daher ist noch nicht sicher, ob die Beschränkungen im März tatsächlich gelockert werden. In dieser Woche werden die Blicke zudem auf die anstehenden Unternehmensergebnisse gerichtet sein. Unter anderem werden die Bücher von Norma Group, Beiersdorf, Varta, Hochtief, Gerresheimer, KWS Saat, Daimler, MTU Aero, Airbus, Allianz und Metro geöffnet. In den USA ist dies beispielsweise bei American International Group, Marriot International, WalMart und Applied Materials der Fall.

UNSERE EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: An der Beurteilung der Chartsituation des DAX hat sich zuletzt kaum etwas geändert. Weiterhin ist zu befürchten, dass die jüngst ausgebildete, obere Wendeformation ihre Wirkung entfaltet. Insbesondere ein nachhaltiger Rutsch unter die für den tertiären Trend relevante 21-Tagelinie (13.856) würde größeren Abgabedruck nach sich ziehen, zumal aktuell die Schwungkraft des Marktes sehr zu wünschen übriglässt und eine auffallend hohe Diskrepanz zwischen dem Kursverlauf und den Indikatoren vorzufinden ist. Supports sind zudem bei 13.866 (Projektion), 13.702 und in Form der 55-Tagelinie bei 13.656 zu finden.