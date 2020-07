12:18 | 23.07.2020

Helaba – Tagesausblick Renten: Bund-Future: Aufwärtsimpuls

Im Umfeld nachgebender Aktienmärkte verzeichnete der Bund-Future gestern deutliche Gewinne, welche im Tageshoch bis 176,95 reichten. Die heute anstehenden US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie die Konsumentenstimmungen in Deutschland und der Eurozone sollten die Risikobereitschaft per saldo kaum erhöhen. Insofern wird es wohl von dieser Seite zu keinen größeren Belastungen für den Rentenmarkt kommen. Für Spannung sorgen die morgen zur Veröffentlichung anstehenden Einkaufsmanagerindizes in Deutschland, Frankreich und der Eurozone. Haltemarken liegen bei 175,54 und 175,20. Widerstände bestehen bei 176,95 und bei 177,35. Trading-Range: 175,77 – 177,35.