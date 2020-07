14:10 | 02.07.2020

Helaba – Tagesausblick Renten: Bund-Future: EZB sorgt für Bewegung

Die Europäische Zentralbank vermittelt den Eindruck, dass sie das auf 1,35 Billionen Euro ausgeweitete Anleihekaufprogramm PEPP möglicherweise nicht im vollen Umfang nutzen will. Dies hat unter anderem an den Rentenmärkten zu einer Schwächephase beigetragen – ebenso wie die soliden PMIs in der Eurozone. Die Gefahr einer Stimmungseintrübung ist aber hoch, zumal sich die Geschwindigkeit der Corona-Ausbreitung in den USA weiter beschleunigt. Selbst wenn der heute anstehende US-Arbeitsmarkt eine Erholung anzeigt, könnte es nicht zu einer nachhaltigen Risk-On-Stimmung kommen. Daher sollte das Abwärtspotenzial des Bund-Futures begrenzt sein. Mit Unterschreiten des Juni-Aufwärtstrends (176,80) ist ein Test des ersten Retracements bei 175,22 aber zunächst möglich. Trading-Range: 174,80 – 176,12.