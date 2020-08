12:52 | 17.08.2020

Helaba – Tagesausblick Renten: Bund-Future: Korrekturausdehnung möglich

Die Marktteilnehmer zeigten sich in der Risikoneigung zum Ende der letzten Woche zurückhaltend und so konnte der Rentenmarkt ein wenig Luft holen, während die Aktien zumeist niedriger gehandelt wurden. Einengungen der Risikospreads waren nicht mehr zu beobachten. Für eine deutlich zunehmende Risikoaversion gab es zumindest vonseiten der Datenveröffentlichungen in den USA jedoch keinen Grund. Einzelhandel, Produktion und Verbraucherstimmung überzeugten und die Basis für ein kräftiges Q3-wachstum ist gelegt. Lediglich die latent vorhandenen Sorgen wegen der Neuinflationszahlen sind als Belastungen zu nennen. In der neuen Woche werden datenseitig insbesondere die ersten Stimmungstest im verarbeitenden Gewerbe der USA sowie die Vorabschätzungen der Einkaufsmanagerindizes (Industrie und Dienstleistungen) in Franrkeich, Deutschland und der Eurozone für den laufenden Monat Beachtung finden. Bleibt es bei der positiven Konjunkturperspektive oder zeigen sich die Unternehmen von dem Infektionsgeschehen und dem Ausbleiben eines neuen fiskalpolitischen Hilfspakets (ein Abstimmungsdrüber scheint erst im September wahrscheinlich) belastet? Den Auftakt gibt heute der Empire-State-Index des Verarbeitenden Gewerbes. Die von der Fed in New York durchgeführte Umfrage ist im Juli nochmals auf ein hohes Niveau gestiegen und hat sich somit seit dem Frühjahrstief wieder deutlich erholt. Insofern sollten die Erwartungen wohl nicht zu hoch gesteckt werden. Dies gilt auch für die Umfrage der Philadelphia-Fed (Donnerstag). Hier war es im Juli schon zu einem leichten Rücksetzer gekommen, aber auch dieser Index liegt weit im Expansionsbereich. Kleinere Rückgänge können per saldo nicht ausgeschlossen werden, sollten das übergeordnete Erholungsszenario jedoch nicht in Frage stellen.