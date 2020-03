12:28 | 11.03.2020

Helaba – Tagesausblick Renten: Bund-Future: Korrekturrisiko

Die Regierungen dies- und jenseits des Atlantiks kündigten konjunkturelle Maßnahmen an, um dem wirtschaftlichen Schaden durch die Virusverbreitung entgegenzuwirken. Nach dem turbulenten Wochenstart kehrte an den Finanzmärkten zunächst etwas Ruhe ein. Die Risikoaversion ist aber weiterhin hoch und der Bund-Future stand nur kurzzeitig unter Abgabedruck. Indikatoren wie MACD und DMI sprechen für die intakte Aufwärtsbewegung seit Januar und deuten an, dass das übergeordnete, freundliche Bild intakt ist. Der Stochastic ist jedoch unterhalb seiner Signallinie abwärts gerichtet und auch der RSI gibt nach. Kurzfristig besteht somit ein Korrekturrisiko. Das 38,2 %-Retracement des Anstiegs seit Mitte Januar bei 175,00 dient als erste Haltemarke. Eine Hürde findet sich am Kontrakthoch bei 179,31. Trading-Range: 175,40 – 179,31.