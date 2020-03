13:53 | 25.03.2020

Helaba – Tagesausblick Renten: Bund-Future: Leicht schwächer

Die europäischen Einkaufsmanagerindizes wiesen gestern auf die prekäre Lage im Dienstleistungssektor hin, welche das Wachstum im ersten Quartal merklich belasten wird. Heute richten die Markteilnehmer den Blick auf die US-Auftragseingänge. In den USA setzt COVID-19 der Industrie ebenfalls zu, sodass vermeintlich sichere Häfen gefragt bleiben dürften. Der Bund-Future wurde gestern in einer engen Spanne gehandelt und verzeichnete per saldo leichte Verluste. Die Indikatorenlage ist insgesamt getrübt. Lediglich der Stochastic lässt auf eine Stabilisierung hoffen. Erste Widerstände lokalisieren wir bei 171,83 und bei 172,02. Hier verlaufen die 55-Tagelinie sowie das 38,2 %-Retracement der jüngsten Abwärtsbewegung. Darüber stellt die 21-Tagelinie bei 173,67 einen weiteren Widerstand dar. Haltemarken sind bei 168,24/52 und bei 167,52 zu finden. Trading-Range: 169,00 – 172,00.