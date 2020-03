13:59 | 24.03.2020

Helaba – Tagesausblick Renten: Bund-Future: Risikoaversion nimmt wieder zu

Zum Wochenstart dominierte erneut die Risikoaversion an den Finanzmärkten. Die Bundesregierung kündigte jedoch weitere Hilfspakte an, woraufhin sich die Lage etwas beruhigte. Das Sicherheitsbedürfnis der Marktteilnehmer bleibt heute jedoch erhöht, denn die Schnellschätzungen der PMIs in der Eurozone werden wohl auf die dramatische Lage im Verarbeitenden und im Dienstleistungsgewerbe hinweisen. Mit einem Hoch bei 171,54 näherte sich der Bund-Future der 55-Tagelinie bei 171,83. Das Chartbild ist als uneinheitlich zu beurteilen. MACD und DMI weisen Verkaufssignale auf. Das Kursmomentum stabilisiert sich im negativen Bereich und der Stochastic leitet im überverkauften Bereich eine Bewegung gen Norden ein. Eine erste Hürde liegt bei 171,83 (55-Tagelinie). Bei 172,02 liegt das 38,2 %-Retracement der jüngsten Abwärtsbewegung von 179,31 bis 167,52. Unterstützungen sind bei 168,24/52 sowie bei 167,52 zu finden. Trading-Range: 169,00 – 172,50.