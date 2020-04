12:07 | 14.04.2020

Helaba – Tagesausblick Renten: Bund-Future: Rückkehr der Konjunktursorgen

Der Bund-Future verzeichnete zuletzt Gewinne, welche mit zunehmenden Konjunktursorgen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verbunden waren. So hat bereits fast jedes dritte Unternehmen angekündigt, Kurzarbeit einzuführen, was mit erheblichen Lohneinbußen der Angestellten verbunden ist. Das übergeordnete Bild im Tageschart hellt sich etwas auf. Der Stochastic liegt im überverkauften Bereich und dreht gen Norden. Der MACD steht jedoch auf Verkauf und das Kursmomentum verliert an Dynamik. Von der technischen Seite gibt es somit keine eindeutigen Anzeichen für eine nachhaltige Erholung des Futures. Erste Haltemarken lokalisieren wir bei 169,34/69 und bei 167,52. Auf Hürden stößt der Future an der 21-Tagelinie bei 171,27 und bei 172,44. Hier verläuft heute die 55-Tagelinie. Darüber kommt der Widerstand bei 173,83 in Reichweite. Trading-Range: 169,34 – 171,27.