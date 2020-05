12:41 | 25.05.2020

Helaba – Tagesausblick Renten: Bund-Future: Wenig Dynamik

Der Fokus der Finanzmarktteilnehmer ist heute auf das ifo Geschäftsklima Deutschland gerichtet. Die deutschen Einkaufsmanagerindizes lieferten bereits freundliche Vorgaben, die Corona-Pandemie ist jedoch noch nicht vorüber. Dementsprechend liegt das Hauptinteresse auf der Entwicklung der Erwartungskomponente. Zum Wochenschluss war beim Future zunächst ein Aufwärtsimpuls zu konstatieren. Bis zum Handelsschluss wurden die Gewinne jedoch wieder verloren. Die Indikatoren im Tageschart weisen auf eine geringe Dynamik des Futures hin. So liegt das Kursmomentum unter der Nulllinie und der RSI im neutralen Bereich. Der Future dürfte demnach zunächst in der Spanne zwischen 172,51 und 174,69 verharren. Auf der Unterseite lokalisieren wir die nächsten Haltemarken bei 172,93 und bei 172,51. Darunter drohen Verluste bis 172,00/26. Auf Widerstände stößt der Future bei 173,52 und bei 174,09. Darüber könnten Gewinne bis in den Bereich 174,57/69 folgen. Trading-Range: 172,51 – 174,04.