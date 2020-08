12:57 | 18.08.2020

Helaba – Tagesausblick Renten: Bund-Future:Erholung

Deutsche Bundesanleihen sind mit Gewinnen in die neue Woche gestartet, wobei die schwachen BIP-Zahlen in Japan und der unterhalb der Konsensschätzung liegende Empire-State-Index in den USA für Unterstützung gesorgt haben. Von einem allgemeinen Anstieg der Risikoaversion kann aber keine Rede sein. Die heute anstehenden US-Bauzahlen werden wohl keine großen Spuren hinterlassen. Das technische Umfeld bleibt trotz der jüngsten Erholung getrübt und somit ist das Risiko erneuter Kursrückgänge nicht zu unterschätzen. Positiv hervorzuheben ist aber, dass es dem Bund-Future gelungen ist, die 55-Tagelinie bei 176,02 zu überwinden. Unterstützungen sind bei 175,25 und 175,04 zu finden. Widerstände lokalisieren wir bei 176,60 und 176,81. Trading-Range: 175,60 – 176,80.