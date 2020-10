13:20 | 21.10.2020

Helaba – Tagesausblick Renten: Staatsanleihen: Abgabedruck

Im Umfeld nachgebender Aktienkurse näherte sich der Bund-Future gestern seinem jüngst markierten Kontrakthoch. Im Nachmittagshandel setzte jedoch Abgabedruck ein. Noch immer wird auf ein US-Hilfspaket gehofft. Auffällig ist dabei die Underperformance der US-Treasuries gegenüber deutschen Anleihen. Die Renditedifferenzen weiten sich über alle Laufzeiten zum Teil deutlich aus. Zudem wird die Bundkurve flacher, während in den USA seit Ende September ein steigender Trend zu beobachten ist. Die gestrige Aufstockung der Bundesschatzanweisung um vier Milliarden Euro verlief bei einer Zuteilungsrendite von -0,80 % problemlos. Das Papier wurde 2-fach überzeichnet im Vergleich zu 1,6 bei der letzten Erweiterung Ende September.

UNSERE EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: In dieser Woche stehen am europäischen Primärmarkt keine Auktionen von Staatsanleihen mehr auf dem Programm, die vom Markt absorbiert werden müssen. Dies spricht einem Anstieg des Bund-Futures nicht entgegen. Zudem ist die Risikoaversion aufgrund der bekannten Belastungsfaktoren erhöht, was dem Staatsanleihenmarkt zugutekommt. Sollte die Marke von 176,42 überwunden werden, wäre die Kurslücke, die Anfang September aufgrund der Rolldifferenz beim Kontraktwechsel gerissen wurde (etwa 300 Basispunkte) geschlossen. Eine erste Unterstützung zeigt sich bei 175, 35. Darunter bietet der Bereich bei 174,60/76 weiteren Halt.