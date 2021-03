13:59 | 05.03.2021

Helaba – Tagesausblick Renten: Staatsanleihen: Abwärtsrisiko nicht gebannt

Die Staatsanleihen der EWU-Kernländer setzten gestern zu einer Erholung an, was zum Handelsschluss jedoch wieder der Vergangenheit angehörte, da USRenditen nach der Powell-Rede deutlich stiegen. Marktteilnehmer zeigten sich enttäuscht, dass der Fed-Chef keine klaren Handlungsabsichten kundtat. EZB-Ratsmitglied Klaas Knot äußerte sich gestern zudem optimistisch zum Wirtschaftsausblick für das zweite Halbjahr 2021. Dies würde vom Markt bereits vorsichtig eingepreist werden. Die letzten Daten zu den Anleiheankäufen zeigten, dass die EZB sich momentan verstärkt auf verbale Interventionen konzentriert, um einem weiteren Zinsanstieg entgegenzuwirken. Sollten die Renditen aber erneut steigen, scheint möglich, dass die Notenbank ihr Ankaufprogramm flexibel nutzen könnte. Diese Flexibilität zu Interventionen hatten in den letzten Tagen einige Notenbankvertreter betont.

UNSERE EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Vor der Notenbanksitzung der EZB nächste Woche wird es keine Unterstützung vonseiten von Redebeiträgen geben. Nachgebende Notierungen an den Aktienmärkten scheinen zwar vermeintlich sichere Staatstitel zu stützen, jedoch bleibt das Abwärtsrisiko bestehen. Auch die technische Ausgangslage spricht für einen nachgebenden Bund-Future (März-Kontrakt). So sind die Indikatoren im Tageschart nach unten gerichtet und die Januar-Abwärtsbewegung ist intakt. Deren Widerstandslinie verläuft heute bei 174,49 und stellt eine erste Hürde dar. Darüber lokalisieren wir einen markanten Widerstand bei 175,02. Haltemarken sind zunächst bei 173,66 und bei 173,58 zu finden. Darunter drohen Verluste bis 172,08.