14:07 | 09.10.2020

Helaba – Tagesausblick Renten: Staatsanleihen: Bund-Future kann sich behaupten

Der Future verzeichnete gestern Gewinne, was hauptsächlich als eine Gegenbewegung zu den Verlusten vom Mittwoch anzusehen ist. Von den stark steigenden Neuinfektionszahlen ist die zuversichtliche Grundstimmung der Marktteilnehmer momentan kaum beeinträchtigt. So engten sich die 10J-Peripheriespreads gegenüber Bundeswertpapieren gestern weiter ein. Der Renditevorsprung italienischer Staatspapiere sank mit 127 Basispunkten auf das niedrigste Niveau seit Mai 2018. Portugiesische und spanische Titel rentieren 73 Basispunkte über dem deutschen Pendant.

UNSERE EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Vonseiten der Wirtschaftsdaten ist heute nicht mit Impulsen zu rechnen. Lediglich die Nachrichtenlage um Corona besitzt das

Potenzial, das Marktgeschehen zu beeinflussen. Die Finanzmarktteilnehmer scheinen sich momentan mit den hohen Neuinfektionszahlen abzufinden. Damit steigt jedoch

gleichwohl das Potenzial für einen Turnaround zu mehr Sicherheit in der Zukunft. Bis dahin dürfte sich die Konsolidierung aber fortsetzten. Dafür sprechen im Tageschart auch der sinkende ADX sowie das schwache Kursmomentum. Die 55-Tagelinie verläuft heute bei 173,98 und bietet ersten Halt. Darunter lokalisieren wir Unterstützungen bei 173,74 und 173,06. Oberhalb der 21-Tagelinie bei 174,28 bestehen Hürden im Bereich 174,61/85.