12:08 | 07.01.2021

Helaba – Tagesausblick Renten: Staatsanleihen: Deutlicher Renditeanstieg

Der richtungsweisende Bund-Future stand gestern unter dem Eindruck der Senatswahlen im US-Bundesstaat Georgia. Die 10J-Rendite amerikanischer Staatstitel stieg auf 1,05 % und damit auf das höchste Niveau seit 9 Monaten. Diesem deutlichen Renditeanstieg konnten sich Staatsanleihen aus den Kernländern nicht entziehen. Der Bund-Future verzeichnete Verluste und notierte im Tagestief bei 177,02. So stieg die Rendite zehnjähriger Bunds wieder deutlich in Richtung der Marke von -0,5 %. Am Primärmarkt wird neben Spanien auch Frankreich mit drei Emissionen aktiv. Die 10J-OAT rentiert momentan auf einem Niveau von -0,31 %. Die Peripherieländer konnten die Outperformance gegenüber Bunds beibehalten, sodass sich die 10J-Spreads leicht einengten.

UNSERE EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Die heutigen Datenveröffentlichungen könnten zu dynamischen Schwankungen führen. Mit einem Bruch der Marke bei 177,0 rechnen wir jedoch nicht. Die technische Ausgangslage hat sich im Zuge der gestrigen Verluste eingetrübt. Das Kursmomentum sinkt unter der Nulllinie und der Stochastic hat eine Drehbewegung gen Süden eingeleitet. Zudem sind die 21- und 55-Tagelinien unterschritten. Diese stellen bei 177,77 und bei 177,88 erste Widerstände dar. Darüber liegt eine Hürde bei 178,27. Haltemarken lokalisieren wir bei 177,17 und bei 177,00.