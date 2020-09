11:48 | 18.09.2020

Helaba – Tagesausblick Renten: Staatsanleihen: Erholung und enge Peripheriespreads

Der Bund-Future hat sich erholt und wichtige Widerstände in Angriff genommen. Dabei wurde das umfangreiche Anleiheangebot am Primärmarkt gut aufgenommen. Spanien und Frankreich konnten Papiere im Volumen von annähernd 14 Mrd. EUR veräußern. Es gab zum Teil deutliche Überzeichnungen, sodass sich die Periepheriespreads trotz ihrer vergleichsweise engen Niveaus kaum ausgeweitet haben. Heute steht in Italien ein Anleihetausch auf dem Programm. Ansonsten bleibt es am Primärmarkt ruhig. Bei den US-Zahlen sind zwar keine positiven Überraschungen zu erwarten, der Konjunkturoptimismus sollte davon aber kaum beeinflusst werden.

UNSERE EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK:

Da von fundamentaler Seite heute keine großen Impulse zu erwarten sind, dürfte sich die Konsolidierung am Markt für Staatsanleihen zunächst fortsetzen. Die Anleihekäufe der EZB und das technisch konstruktive Bild des Bund-Futures sorgen für Unterstützung. Sollte der Bereich 174,40/50 über-wunden werden, steht einem Test des markanten Hochs vom 4. August bei 175,08 nichts im Wege. Eine wichtige Unterstützung zeigt sich am Tief vom 10. September bei 173,06. Die 55-Tagelinie verläuft heute bei 173,71. Sie hat zuletzt genügend Halt bieten können.