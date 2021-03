14:12 | 09.03.2021

Helaba – Tagesausblick Renten: Staatsanleihen: EZB-Ankäufe kaum verändert

Zum Beginn der neuen Wochen überwog bei EWU-Kerntiteln das Verkaufsinteresse der Marktteilnehmer. Am Nachmittag war der Fokus auf die wöchentlichen Bondkäufe der Notenbanken gerichtet. Die EZB kaufte im PEPP mit rund 12 Mrd. EUR etwa so viel wie in der Vorwoche und signalisierte damit keine Eile, um eventuell dem Renditeanstieg entgegenwirken zu wollen. Der Pessimismus in Bezug auf Treasury Notes war auch gestern zu beobachten. Die 10J-Rendite in Übersee markierte gestern mit 1,61 % den höchsten Stand seit Mitte Februar letzten Jahres. Dementsprechend dürfte Fed-Chef Powell weiterhin bemüht sein, die Glaubwürdigkeit der expansiven Geldpolitik zu untermauern.

UNSERE EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Bevor der EZB-Rat am Donnerstag tagt könnte es sein, dass die Marktteilnehmer eine abwartende Haltung einnehmen. Die technische Lage ist indes noch als getrübt zu bezeichnen. Der Fokus liegt auf der ersten Hürde bei 171,21. Hier verlaufen heute die 21-Tagelinie sowie die Abwärtstrendlinie der Februar-Abwärtsbewegung. Darüber lokalisieren wir Widerstände bei 172,09 und um 173,47. Haltemarken bestehen im Bereich 170,49 und bei 169,24.