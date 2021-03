13:02 | 11.03.2021

Helaba – Tagesausblick Renten: Staatsanleihen: EZB-Aussagen im Fokus

Vermeintliche sichere EWU-Kerntitel konnten im Vorfeld der heutigen EZB-Ratssitzung leichte Gewinne verzeichnen. Auch bei den Peripherieländern waren leicht niedrigere Renditen zu konstatieren. Zehnjährige BTPs rentieren aktuell auf einem Niveau von 0,68 %. In Spanien und Portugal liegt die 10J-Rendite bei 0,37 % bzw. 0,25 %.

UNSERE EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Die EZB-Ratssitzung wird heute auf besonderes Interesse unter den Marktteilnehmer stoßen, denn die letzten PEPP-Daten ließen Zweifel an der Bereitschaft der EZB aufkommen, die Renditen auf niedrigem Niveau zu halten. Heute wird es wohl weder eine Zinssenkung noch eine Aufstockung der Kaufprogramme geben, denn das inflationäre Umfeld hat sich erhöht. Dennoch wird EZB Chefin Lagarde wahrscheinlich äußerst bemüht sein, die Glaubwürdigkeit der expansiven

Geldpolitik zu stärken. Die Charttechnik hat sich im Vergleich zum Vortag nicht wesentlich verändert. Die nächsten Widerstände bestehen bei 171,58 (21-Tagelinie) und bei 172,09. Darüber besteht Potenzial bis 173,47. Eine erste Haltemarke ist an der Februar-Abwärtstrendlinie auszumachen, welche heute bei 170,94 verläuft. Darunter

befinden sich weitere Unterstützungen bei 170,49 und bei 169,24.