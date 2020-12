12:26 | 11.12.2020

Helaba – Tagesausblick Renten: Staatsanleihen: EZB sorgt für Verluste

Der EZB-Rat entschied gestern, die Leitzinsen nicht zu verändern. Dafür gab es eine Anpassung der Hilfsprogramme. So wird das Pandemie-Notfallprogramm PEPP um 500 Mrd. EUR auf 1,85 Bio. EUR ausgeweitet und bis mindestens März 2022 fortgesetzt. Das Anleihekaufprogramm APP im Umfang von 20 Mrd. EUR monatlich wird fortgeführt. Die Forward Guidance des Inflationsziels von nahe aber unter 2 % wurde unverändert gelassen. Die Konditionen für die TLTRO-III werden angepasst. Im Vorfeld der EZB-Ratssitzung wurde der Bund-Future nahezu auf Vortagesniveau gehandelt. Anscheinend rechnete der Markt jedoch mit stärkeren Maßnahmen seitens der EZB, denn im Anschluss an die Entscheidung setzte deutlicher Abgabedruck ein, welcher im Tagestief bis 177,77 reichte. Die 10J-Spreads der Peripherieländer haben sich per saldo eingeengt. Bei der Auktion der SPGB 1,25 % Oktober 2030 erzielten die Investoren eine durchschnittliche Zuteilungsrendite von -0,027 %. Die Nachfrage übertraf das Angebot um das 3-fache.

UNSERE EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Mit der gestrigen EZB-Entscheidung zeigte sich einmal mehr, dass die 10J-Rendite bei -0,6 % einen markanten Widerstand darstellt. Das Michigan-Sentiment dürfte heute allerhöchstens für leichten Rückenwind bei EWU-Kerntiteln sorgen. Die Charttechnik ist insgesamt als konstruktiv zu beurteilen. Der Aufwärtstrend von Anfang Dezember wurde gestern bei 177,89 zeitweise unterschritten, ist aber aktuell intakt. Das Kursmomentum liegt im positiven Bereich. Die nächste Hürde lokalisieren wir bei 179,17. Hier liegt das März-Kontrakthoch von Anfang November. Haltemarken sind bei 177,77 und bei 177,56/58 (21-und 55-Tagelinien) zu finden.