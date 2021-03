14:31 | 12.03.2021

Helaba – Tagesausblick Renten: Staatsanleihen: EZB sorgt nur kurzzeitig für Rückenwind

Die EZB hält an ihrer Politik fest. Insgesamt bleibt die Geldpolitik expansiv, um die Konjunktur in der Eurozone zu unterstützen. Die Flexibilität im Rahmen des PEPP soll aber genutzt werden, um einer Straffung der Finanzierungsbedingungen entgegenzuwirken. Hier betonte die Notenbank, dass die Ankäufe während des nächsten Quartals deutlich umfangreicher ausfallen werden als zu Beginn dieses Jahres. Der Bund-Future reagierte zunächst mit Gewinnen und notierte im Tageshoch bei 172,20,

konnte das hohe Niveau aber nicht halten.

UNSERE EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Die technische Lage hellt sich etwas auf. So drehen die Indikatoren im Tageschart gen Norden und das Kursmomentum nähert sich der Nulllinie. Oberhalb der 21-Tagelinie bei 171,53 machen wir Hürden bei 172,20 und bei 173,47 aus. Kursrücksetzer treffen an der Februar-Abwärtstrendlinie bei 170,80 auf eine erste Unterstützung. Weitere Haltemarken liegen bei 170,49 und bei 169,24.