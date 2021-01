13:53 | 05.01.2021

Helaba – Tagesausblick Renten: Staatsanleihen: Freundlicher Jahresauftakt

Der Bund-Future startete mit Gewinnen ins Jahr und notierte im Tageshoch bei 178,37. Einen Aufwärtsimpuls gab es temporär durch die Einkaufsmanagerindizes des Verarbeitenden Gewerbes in Spanien und Italien. Zwar stiegen diese leicht, lagen jedoch unterhalb der Erwartungen. Die Bundesländer plädieren für eine Verlängerung des Lockdowns, wodurch konjunkturelle Sorgen geschürt werden. Im Euroraum hat die Europäische Zentralbank gestern wieder ihr Anleihekaufprogramm aufgenommen.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie sorgen für ein hohes Emissionsvolumen. Heute versteigert die Bundesfinanzagentur eine Schatzanweisung im Umfang von 6 Mrd. EUR. Die Rendite der 2jährigen Benchmarkanleihe liegt momentan bei -0,72 %. 10jährige BTPs rentieren aktuell 112 Basispunkte über dem deutschen Pendant In Spanien und Portugal belaufen sich die 10J-Spreads auf jeweils 62 Basispunkte.

UNSERE EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Die Sorgen vor einer Verlängerung des Lockdowns dürften auch heute für Nachfrage nach vermeintlich sicheren EWU-Kerntiteln sorgen und den Bund-Future stützen. Gleiches gilt für die Veröffentlichung des ISM-Indizes des Verarbeitenden Gewerbes in den USA. Von technischer Seite ist positiv zu erwähnen, dass gestern die 21-und 55-Tagelinien bei 177,80/81 überschritten wurden. Die nächsten Hürden lokalisieren wir im Bereich 178,44/58 und bei 178,77. Unterstützungen liegen zunächst bei 177,80/81.